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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
21.01.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Belçika'da yeni nesil Türkçe bilmiyor

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Belçika'da yeni nesil Türkçe bilmiyor

Belçika’daki Türk kökenli yeni nesil ana dilini bilmiyor. Bu sebeple, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları Türkçe dil ve kültür dersleri veriliyor.

Türkiye ile Belçika arasında bu konuda bir anlaşma sağlanamadığı için yeni nesiller Türkçe'yi öğrenemiyor. İki ülke arasında anlaşma bulunmadığı için Türkçe derslerini sadece talepte bulunan sivil toplum kuruluşları verebiliyor. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları başlatılan Türkçe dil ve kültür dersleri başarıyla devam ediyor. Türkçe ve Türk Kültürü dersleri “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı” adı altında Belçika'nın Flaman bölgesinde sadece Gent, Anvers ve Houthalen-Helchteren kentlerinde verilebiliyor.

STK’LAR DEVREDE

Flaman kesiminde bu boşluğu ise merkezi Beringen'de bulunan Anvers, Gent ve Brüksel şehirlerinde de birer şubesi yer alan Belçika Türk Dernekleri Birliği dolduruyor. Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can, “Proje, gençlerimizin sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz hakkında bilgilenmeleri ve yaşadıkları ülkelerde başarılı, etkin bireyler olmaları amacıyla geliştirilmiş eğitim destek çalışmaları arasında yer alıyor” dedi.

Eğitim programına başvurabilen tek STK olduklarına dikkat eden Rıfat Can, “Çünkü öğrencilere ders verecek öğretmen ve ders verilecek sınıfı, sivil toplum kuruluşunun kendisi temin etmesi gerekiyor. Minimum 15 ve maksimum 25 öğrenci olması lazım. Aksi takdirde projede yer almanız mümkün değil” açıklamasında bulundu.

YÖNETMELİK İMKANLARI KISITLIYOR

Belçika'da çocuklara Türkçe dersi veren Nihal öğretmen birçok zorluğun bulunduğuna işaret ederek, “Maalesef çocuklarımızın anadilleri yok denecek kadar az. Sınıflarımız yetersiz, işimiz zor. Her şeye yeniden başlamalıyız” ifadelerini kullandı. Nihal öğretmen en az 15 kişilik grup ders başlatamadıklarını belirterek, yönetmeliğin kendilerini kısıtladığından yakındı. Bazı çocukların dersleri takip edemeyecek kadar Türkçe bilmediğini söyleyen Nihal öğretmen, “Çocuklarımız anadillerini, örf, adet ve geleneklerini öğrenmeli ve yaşatmalı. Her şeye yeniden başlamalıyız. Flaman bölgesinde sadece 3 yerde verebildiğimiz bu derslerin inşallah ileride artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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