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    Belçika Yargıtayı’ndan PKK’ya darbe

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    13.02.2018 - 19:58 | Son Güncelleme:

    Belçika Yargıtayı, aralarında PKK’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimlerinden olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın da bulunduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına ilişkin mahkeme kararını iptal etti.

    Belçika Yargıtayı’ndan PKK’ya darbeDavanın başından bu yana PKK bağlantılı isimlerin terör yasası çerçevesinde yargılanması gerektiğini savunan Belçika Federal Savcılığı ve davaya müdahil taraf olarak katılan Türkiye’nin temyiz başvurusu bağlamında alınan karar çerçevesinde dosya iddianame odasına geri gönderildi. Dosya bu kez bir önceki süreçte görev alan yargıçlardan farklı isimler tarafından ele alınacak. Yargıtay’ın gerekçeli kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

    İddianame odasından çıkacak sonuç davanın seyrini de etkileyecek. Sürecin Federal Savcılık ve Türkiye’nin beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde adı geçen isimlerin terörle mücadele yasaları çerçevesinde yargılanmasının önü açılmış olacak.

    Belçika yargısı, 2016’daki kararında, ‘Türkiye’de silahlı mücadele ortamı olması nedeniyle PKK’nın eylemlerinin terör yasaları kapsamında yargılanamayacağına’ hükmetmişti. Bu karara Federal Savcılık tarafından yapılan itiraza rağmen ilk karar 2017’de onanmıştı. Bu onamadan sonra ise temyiz süreci başlatıldı.

    İddianamede, PKK üyelerinin, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden ayırarak Belçika’nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim verdiği suçlaması yer alıyordu. Sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da iddianamenin unsurları arasındaydı.

    İlk kararın onanması, sanıkların avukatları tarafından, ‘Türkiye’de yaşananın uluslararası niteliği olmayan silahlı mücadele olduğunun, dolayısıyla PKK’nın da terör örgütü olmadığının teyidi’ olarak yorumlanmıştı. Avrupa Birliği’nin listesinde olan PKK, Belçika tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor.

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , belçika , pkk
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