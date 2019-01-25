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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker SEZER
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

BBC’den ‘şüpheli belgesel’ açıklaması

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
BBC’den ‘şüpheli belgesel’ açıklaması

Hürriyet’in duyurduğu ve BBC Three kanalında yayınlanan ‘Sex In Strange Places’ belgesindeki şüpheli sahneler hakkında BBC’den açıklama geldi.

BBC sözcüsünün Hürriyet’e gönderdiği yanıtta “Bu programı, online platformlarından basın talepleri nedeniyle değil; iPlayer’da yer alan diğer birçok içeriğe benzer şekilde 30 günlük süre sona erdikten sonra kaldırdık. Belgesel yayına sokulmadan önce, Suriyeli ve Halep’ten geldiğini ifade eden kadının kimliğini doğrulamak için prodüksiyon ekibinin gereken adımları attığı konusunda güven sahibiyiz” ifadesi yer aldı. Belgeselde, ‘Fatma’ adlı kadının iç savaş nedeniyle Halep’ten kaçarak Türkiye’de dilencilik yaptığı ve kızının DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddiası vardı. Ancak kadını tanıdığını söyleyen esnaf, İstanbul Aksaray’da Harranlı bir dilenci olduğunu belirtmişti. 

BBCnin Fatması Suriyeli değil mi
BBC'nin 'Fatma'sı Suriyeli değil mi
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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