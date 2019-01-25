BBC’den ‘şüpheli belgesel’ açıklaması
Hürriyet’in duyurduğu ve BBC Three kanalında yayınlanan ‘Sex In Strange Places’ belgesindeki şüpheli sahneler hakkında BBC’den açıklama geldi.
BBC sözcüsünün Hürriyet’e gönderdiği yanıtta “Bu programı, online platformlarından basın talepleri nedeniyle değil; iPlayer’da yer alan diğer birçok içeriğe benzer şekilde 30 günlük süre sona erdikten sonra kaldırdık. Belgesel yayına sokulmadan önce, Suriyeli ve Halep’ten geldiğini ifade eden kadının kimliğini doğrulamak için prodüksiyon ekibinin gereken adımları attığı konusunda güven sahibiyiz” ifadesi yer aldı. Belgeselde, ‘Fatma’ adlı kadının iç savaş nedeniyle Halep’ten kaçarak Türkiye’de dilencilik yaptığı ve kızının DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddiası vardı. Ancak kadını tanıdığını söyleyen esnaf, İstanbul Aksaray’da Harranlı bir dilenci olduğunu belirtmişti.
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