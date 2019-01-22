BBC'nin 'Fatma'sı Suriyeli değil mi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBBC'nin 'Fatma'sı Suriyeli değil mi
GeriGündem BBC'nin 'Fatma'sı Suriyeli değil mi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İlker SEZER - İSTANBUL
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

BBC'nin 'Fatma'sı Suriyeli değil mi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BBC'nin 'Fatma'sı Suriyeli değil mi

BBC’de yayınlanan ‘Sex In Strange Places’ belgeselindeki Türkiye sahnelerini inceledik. ‘Fatma’ adlı kadının iç savaş nedeniyle Halep’ten kaçarak Türkiye’de dilencilik yaptığı ve kızının DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddiası vardı. Ancak kadını tanıdığını söyleyen esnaf, İstanbul Aksaray’da Harranlı bir dilenci olduğunu belirtiyor.BBC kanalının İngiliz yapımcısı Julia Rooke, Suriyeli olduğu iddia edilen kadının Türkiye’de kendilerine destek veren bir yerel yapımcı tarafından, Türk yapımcı ise kadının Rooke tarafından bulunduğunu söylüyor. Kadının kimliğine ilişkin muamma devam ederken, BBC tartışmalı belgeseli yayından kaldırdı.

ALMAN Der Spiegel dergisinin gözde muhabiri Claas Relotius’un Türkiye’deki göçmen çocuklarla ilgili haberinin kurgu olduğunu itiraf etmesinin ardından BBC Three kanalında Mart 2016’da yayımlanan ve Aralık 2018’de internette birçok online platformda erişime açılan ‘Sex in Strange Places’ (Garip Yerlerde Seks) isimli belgeseldeki bazı şüpheli görüntülere ilişkin araştırma gerçekleştirdik.

‘BEDENİNİ SATIYOR’ İDDİASI

BBC Three kanalında yayınlanan belgeselde, 35 yaşında olduğu söylenen ‘Fatma’ isimli kadının savaşta harap olan Halep’ten kaçtığı, Suriye-Türkiye sınırında insan kaçakçılarına para ödediği ve Türkiye’de ‘hiçbir destek görmediği için’ dilenmek zorunda kaldığı ifadeleri yer alıyor. Belgeseli sunan Stacey Dooley, İstanbul Aksaray’da yaşayan ‘Fatma’nın dilencilikten yeteri kadar para kazanamadığı günlerde bedenini satmak zorunda kaldığını iddia ediyor.

ESNAF: YILLARDIR GÖRÜYORUM

Vakıflar Çarşısı esnafının çekim izni vermemesiyle yükselen tansiyonun ardından belgeselin sunucusu Stacey Dooley’in “Bu kadına Suriyeli olduğu için böyle davranıyorsunuz. Bu çok ırkçı bir davranış. Kabul edilemez” dediği duyuluyor. Belgeselde Suriye’de mültecilere hiçbir yardım yapılmadığı ve hiçbir haklarının bulunmadığı ifadeleri yer alıyor. Hürriyet’e konuşan Vakıflar Çarşısı esnafı Veysel Gül, 5 yaşından beri Vakıflar Çarşısı’nda çalıştığını, 15-20 yıldır da Harranlı olduğunu iddia ettiği kadının çevrede dolaşarak dilencilik yaptığını söyledi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça bildiğini söylediği kadının para karşılığında BBC’ye konuştuğunu öne süren Veysel, yıllardır gördüğü kadının 50’li yaşlarda olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

BBC BELGESELİ KALDIRDI

Belgeselin yapımcısı BBC’den Julia Rooke ise Aksaray’da dilendiği ve fuhuş yaptığı öne sürülen kadının etnik olarak bir Türkmen olduğunu, kadının Halep’ten Hatay’a yasadışı yollarla kaçtığı için hiçbir resmi dökümana sahip olmadığını söyledi. Rooke, belgeselde Suriyeli olduğu söylenen kadının BBC ekibine Türkiye’de yardım eden kişi tarafından bulunduğunu öne sürdü. Hürriyet’in ulaştığı BBC’ye yardım eden yerel yapımcı ise “Ben sadece birkaç kez tercümeye gittim. O kadını ve diğerlerini kim bulmuştu bilmiyorum” ifadesini kullandı. Rooke, gönderdiği mailde, “Kadının kocası Esad’ın ordusunda görev yapmış ve geçmişte Halep’te dükkânları varmış. Yasadışı bir şekilde Türkiye’ye girdiği için hiçbir resmi belgesi yok... Kocası hastaydı, büyük kızı ise DEAŞ tarafından kaçırılmıştı. Arapça konuşuyordu, Türkçesi ise oldukça bozuktu” ifadelerini kullandı. BBC Three’nin belgeselinde ise kadının sık sık küfürlü ifadeler kullanarak sadece Türkçe konuştuğu görülüyor. Belgesel ile ilgili şüpheler oluşmasının ardından Hürriyet’in iletişime geçtiği BBC’nin kendi sitesinden ve YouTube hesabından belgesele ait bölümleri kaldırdığı ortaya çıktı.

BBCnin Fatması Suriyeli değil mi

ALMAN MUHABİR İTİRAF ETMİŞTİ

ALMANYA’da Der Spiegel muhabiri Claas Relotius’un Türkiye’deki göçmen çocuklarla ilgili hikâyesi de dahil olmak üzere dergide yayımlanan çok sayıda haberinin kurgu olduğunu itiraf etmesinin ardından istifası dünyada gündem olmuştu. Relotius, ‘Königskinder’ (Kral’ın Çocukları) başlıklı bir haberinde Türkiye’de gördüğü iki sığınmacı çocuğun fotoğrafını çektikten sonra bu çocukların Ahmed ve Alin isimli kardeşler olduğunu, ‘çocuk köle’ olarak nitelendirdiği çocukların evlerinin Halep’te bomba ile patlatıldığını yazmış, Der Spiegel’de yayımlanan makalenin ‘kurgu’ olduğu geçen ay ortaya çıkmıştı. 9 Temmuz 2016’da dergide yayımlanan haber dolayısıyla Relotius en iyi haber ödülüne layık görülmüştü.

BBCnin Fatması Suriyeli değil mi

ESNAFA GÖRE HARRANLI DİLENCİ

BELGESELİN İstanbul’daki son kısmında televizyon ekibi ve Laleli’deki Vakıflar Çarşısı arasında çıkan tartışmanın aktörlerinden biri de esnaf İshan Ünal.
Ünal, belgeselde ‘Suriyeli Fatma’ olarak gösterilen kadının yıllardır çarşıya gelen Harranlı dilenci olduğunu söyledi. Vakıflar Çarşısı’nın tarihi bir alan olması nedeniyle BBC’nin belgesel ekibine izinleri olmadığı gerekçesiyle çekim yapamayacaklarını söylediklerini belirten Ünal, “Belgesel ekibinin yanında bir Türk vardı. Çekim yapmaya çalıştılar, biz de izinleri olmadığı için yapamayacaklarını söyledik. Suriyeli dedikleri kişi burada yıllardır dilenen birisidir. Yüzünü tamamen kapatsa da sesinden ve yürüyüşünden bile tanıyoruz” dedi.

‘KASNAKÇILAR SOKAĞI’NDA SADECE İKİ AİLE KALIYORDU’

2015’in sonunda çekilen belgeselde Stacey Dooley, Süleymaniye Camisi’nin arka sokaklarına giderek Suriyeli sığınmacıların İstanbul’daki en büyük ‘kenar mahallelerden’ birini burada oluşturduğunu söylüyor. Belgeselde ‘Kasnakçılar Sokağı’nın bulunduğu bölge, İstanbul’da Suriyelilerin oluşturduğu en büyük kenar mahallelerden biri olarak tanımlanıyor. 1973’ten beri Kasnakçılar Sokağı’nda bakkallık yapan İbrahim Ulusoy, belgeselin çekildiği zamanlarda bölgede daha fazla Suriyeli olduğunu doğruluyor ancak belgeselde gösterilen Kasnakçılar Sokağı’nda o zamanda sadece iki Suriyeli ailenin yaşadığını söylüyor.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (21.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Tosun'un bir vukuatı daha ortaya çıktı!

Tepki çeken görüntüyle ilgili en yetkili isim konuştu

CHP’nin İzmir adayı kim olacak?

83’lük katil konuştu: ''Erkeklerle mesajlaştı''