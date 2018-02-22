Bavulundan cocuğu ‘cıkan’ baba aklandı

Henüz 8 yaşındaki oğlu, 2015’te İspanya’nın Kuzey Afrika’daki kenti Ceuta’da, ‘konulduğu’ bavul içinde X-ray cihazı ile yakalanan Fildişi Kıyısı vatandaşı Ali Ouattara, insan kaçakçılığı suçlamalarından beraat etti.
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