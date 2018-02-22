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    Bavulundan cocuğu ‘cıkan’ baba aklandı

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    Henüz 8 yaşındaki oğlu, 2015’te İspanya’nın Kuzey Afrika’daki kenti Ceuta’da, ‘konulduğu’ bavul içinde X-ray cihazı ile yakalanan Fildişi Kıyısı vatandaşı Ali Ouattara, insan kaçakçılığı suçlamalarından beraat etti.

    45 yaşındaki eski öğretmen, önceki günkü duruşmada sadece göçmenlik yasalarını ihlalden 92 Euro (429 TL) para cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , baba , çocuk
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