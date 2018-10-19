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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
ömer BİLGE / LEFKOŞA - Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
19.10.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

Barbaros’a Yunan tacizi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Barbaros’a Yunan tacizi

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın Antalya açıklarına, bir başka ifadeyle Kıbrıs adasının batısına doğru harekete geçmesi Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’ni alarma geçirdi. Bölgeye gönderilen Yunan firkateyninin Türk araştırma gemisine tacizi Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından engellendi.

Türkiye’ye ait sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın Akdeniz’de Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tek taraflı ilan edilen Ekonomik Münhasır Bölge’ye yaklaşması Atina’yı harekete geçirdi. Dün saat 15.00 sıralarında Yunanistan’ın ‘Nikiforos Fokas’ adlı firkateyni, ‘Barbaros’u izlemek üzere bölgeye gitti. Yunan medyasına göre; Yunan fırkateyni, ‘Barbaros’a “Yunan kıta sahanlığında arama çalışmaları yapmak için izniniz yok. Şu anda bölgeyi terk edin” mesajı gönderdi. ‘Barbaros’un yanıtı ise “Bölgeden ayrılmıyoruz. Türk kıta sahanlığı içindeyiz” oldu. 

Barbaros’a Yunan tacizi

SALI GÜNÜ UYARI YAPILMIŞTI

Türk tarafı, Rumların tek yanlı parsellediği ve bir kısmı Türkiye’nin kıta sahanlığı bölgesiyle çakışan Antalya açıklarında sismik araştırma yapacağını salı günü ilan etmişti. Barbaros Hayreddin Paşa için deniz trafiğine uyarı (NAVTEX) yapan Türkiye, bölgede 1 Şubat’a kadar araştırma yapacağını bildirdi.

Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyninin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendiği bildirildi. Yunan basınına göre, bölgeden uzak sayılabilecek bir mesafede bir ABD, bir de Alman savaş gemisi seyrediyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Fatih’in ay sonunda doğu Akdeniz’de ilk sondajını yapacağını açıklamıştı. Rum basınında Fatih’in ilk sondajını yapacağı tarihin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olacağı belirtiliyor. Rum yönetimi, Barbaros’un tek yanlı parselleyerek 13 bölgeye ayırdıkları Kıbrıs adasının batısında, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellere yaklaştığını belirtti. Bu parsellerin bir kısmı Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği kıta sahanlığı alanıyla üst üste geliyor. Rum Fileleftheros gazetesi manşet haberinde, Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Fatih’in, Barbaros’un ardından bölgeye hareket etmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekti. Barbaros’un bölgeye gelmesi, Kıbrıs müzakerelerinin de hareketlendiği bir zamana denk geldi. Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin tüm uyarılarına rağmen sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Barbaros’a Yunan tacizi

ANKARA ATİNA’YI UYARDI

TÜRK Dışişleri Bakanlığı Yunanistan’ın gemi taciziyle ilgili Atina’yı uyararak şu açıklamayı yaptı: “‘Barbaros Hayreddin Paşa’ gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır. Yunan Dışişleri tarafından bu hususta yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz.” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Dışişleri’yle benzer bir açıklama yayınlayarak Atina’yı uyardı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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