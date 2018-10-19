Barbaros’a Yunan tacizi
Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın Antalya açıklarına, bir başka ifadeyle Kıbrıs adasının batısına doğru harekete geçmesi Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi’ni alarma geçirdi. Bölgeye gönderilen Yunan firkateyninin Türk araştırma gemisine tacizi Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından engellendi.
Türkiye’ye ait sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın Akdeniz’de Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tek taraflı ilan edilen Ekonomik Münhasır Bölge’ye yaklaşması Atina’yı harekete geçirdi. Dün saat 15.00 sıralarında Yunanistan’ın ‘Nikiforos Fokas’ adlı firkateyni, ‘Barbaros’u izlemek üzere bölgeye gitti. Yunan medyasına göre; Yunan fırkateyni, ‘Barbaros’a “Yunan kıta sahanlığında arama çalışmaları yapmak için izniniz yok. Şu anda bölgeyi terk edin” mesajı gönderdi. ‘Barbaros’un yanıtı ise “Bölgeden ayrılmıyoruz. Türk kıta sahanlığı içindeyiz” oldu.
SALI GÜNÜ UYARI YAPILMIŞTI
Türk tarafı, Rumların tek yanlı parsellediği ve bir kısmı Türkiye’nin kıta sahanlığı bölgesiyle çakışan Antalya açıklarında sismik araştırma yapacağını salı günü ilan etmişti. Barbaros Hayreddin Paşa için deniz trafiğine uyarı (NAVTEX) yapan Türkiye, bölgede 1 Şubat’a kadar araştırma yapacağını bildirdi.
Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyninin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendiği bildirildi. Yunan basınına göre, bölgeden uzak sayılabilecek bir mesafede bir ABD, bir de Alman savaş gemisi seyrediyor.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Fatih’in ay sonunda doğu Akdeniz’de ilk sondajını yapacağını açıklamıştı. Rum basınında Fatih’in ilk sondajını yapacağı tarihin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olacağı belirtiliyor. Rum yönetimi, Barbaros’un tek yanlı parselleyerek 13 bölgeye ayırdıkları Kıbrıs adasının batısında, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellere yaklaştığını belirtti. Bu parsellerin bir kısmı Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği kıta sahanlığı alanıyla üst üste geliyor. Rum Fileleftheros gazetesi manşet haberinde, Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Fatih’in, Barbaros’un ardından bölgeye hareket etmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekti. Barbaros’un bölgeye gelmesi, Kıbrıs müzakerelerinin de hareketlendiği bir zamana denk geldi. Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin tüm uyarılarına rağmen sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.
ANKARA ATİNA’YI UYARDI
TÜRK Dışişleri Bakanlığı Yunanistan’ın gemi taciziyle ilgili Atina’yı uyararak şu açıklamayı yaptı: “‘Barbaros Hayreddin Paşa’ gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır. Yunan Dışişleri tarafından bu hususta yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz.” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Dışişleri’yle benzer bir açıklama yayınlayarak Atina’yı uyardı.
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