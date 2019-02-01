Barbaros sondaj yeri arıyor
Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Rumların tek yanlı parsellediği Kıbrıs adasının güneyinde Türkiye’nin sondaj yapacağı yeri belirleme çalışmaları başlattı.
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Barbaros’un KKTC’nin parsellediği bölgelerde çalıştığını ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPOA) yakın zamanda belirlenecek noktada sondaj yapacağını açıkladı.
ENI’YE KİRALANAN BÖLGE
Barbaros’un çalışma yaptığı KKTC’nin F ve G bölgeleri, Rumların 7 parseliyle (1, 2, 3, 8, 9, 12, 13 numaralı parseller) üst üste geliyor. Rumlar bu bölgedeki 2, 3, 7 ve 8 numaralı parselleri İtalyan ENI şirketine kiralamış, Türk donanması geçen yıl İtalyan sondaj gemisini 3 numaralı parselden uzaklaştırmıştı. Rumların Amerikan Noble Energy şirketine kiraladığı Afrodit adlı 12 numaralı parsel de Barbaros’un faaliyette bulunduğu G bölgesi içinde yer alıyor. Amerikan şirketi, bölgede orta ölçekli doğalgaz yatağına ulaşmış ve Amerikan ExxonMobil ile İsrail’in Delek şirketleriyle ortak olmuştu.
DOĞALGAZ UMUDU
Barbaros’un sondaj noktası aradığını açıklayan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nin de Kıbrıs adası çevresinde parselleme çalışması yaptığını ve TPOA’ya ruhsatlandığını hatırlattı ve “Barbaros sismik çalışmalarını tamamlasın yani kazılacak yer belirlesin, TPOA çok yakında sondaja başlayacak. Laf olsun diye sondaj yapılmayacak. Doğalgaz bulma umudu en yüksek olan noktada kazı yapılacak. Rumlar İtalyan ENI ve Amerikan ExxonMobil’e parsel kiraladıysa biz de bölgeyi TPOA’ya ruhsatlandırdık” diye konuştu. Özersay, Rumlara işbirliği çağrısının hâlâ geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.
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