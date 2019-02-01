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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Barbaros sondaj yeri arıyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Barbaros sondaj yeri arıyor

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Rumların tek yanlı parsellediği Kıbrıs adasının güneyinde Türkiye’nin sondaj yapacağı yeri belirleme çalışmaları başlattı.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Barbaros’un KKTC’nin parsellediği bölgelerde çalıştığını ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPOA) yakın zamanda belirlenecek noktada sondaj yapacağını açıkladı.

ENI’YE KİRALANAN BÖLGE

Barbaros’un çalışma yaptığı KKTC’nin F ve G bölgeleri, Rumların 7 parseliyle (1, 2, 3, 8, 9, 12, 13 numaralı parseller) üst üste geliyor. Rumlar bu bölgedeki 2, 3, 7 ve 8 numaralı parselleri İtalyan ENI şirketine kiralamış, Türk donanması geçen yıl İtalyan sondaj gemisini 3 numaralı parselden uzaklaştırmıştı. Rumların Amerikan Noble Energy şirketine kiraladığı Afrodit adlı 12 numaralı parsel de Barbaros’un faaliyette bulunduğu G bölgesi içinde yer alıyor. Amerikan şirketi, bölgede orta ölçekli doğalgaz yatağına ulaşmış ve Amerikan ExxonMobil ile İsrail’in Delek şirketleriyle ortak olmuştu.

Barbaros sondaj yeri arıyor

DOĞALGAZ UMUDU

Barbaros’un sondaj noktası aradığını açıklayan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nin de Kıbrıs adası çevresinde parselleme çalışması yaptığını ve TPOA’ya ruhsatlandığını hatırlattı ve “Barbaros sismik çalışmalarını tamamlasın yani kazılacak yer belirlesin, TPOA çok yakında sondaja başlayacak. Laf olsun diye sondaj yapılmayacak. Doğalgaz bulma umudu en yüksek olan noktada kazı yapılacak. Rumlar İtalyan ENI ve Amerikan ExxonMobil’e parsel kiraladıysa biz de bölgeyi TPOA’ya ruhsatlandırdık” diye konuştu. Özersay, Rumlara işbirliği çağrısının hâlâ geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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