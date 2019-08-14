‘BAE İran konusunda ABD ile ayrışıyor’
Amerikan Washington Post gazetesi, Trump yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı izolasyon ve maksimum baskı politikası nedeniyle son dönemde Körfez’de çatışma riskinin artmasının Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) tedirgin ettiğini ve bu nedenle iki ülke arasında bu konuda bir ayrılık yaşandığını yazdı.
Gazete, BAE’nin İran’a yönelik izlenen izolasyon politikasına açık şekilde karşı gelerek ülkeye deniz güvenliği için delegasyon yollaması ve Yemen’deki savaştaki katkısını önemli oranda düşürmesinin, İran ve ABD arasındaki muhtemel bir savaşta BAE’nin tutumu konusunda belirsizlik yarattığını yazdı. BAE’li bir yetkili, “BAE savaş istemiyor. En önemli şey dünyanın bu bölgesine güvenlik ve istikrarın gelmesidir” ifadesini kullandı. BAE’nin olası bir savaş ya da çatışma durumunda İran ile bölgede karşı karşıya gelmek istemediği, bu konuda Trump yönetimiyle bire bir uyumlu bir görüntü vermekten kaçındığı belirtiliyor.
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