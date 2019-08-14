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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri‘BAE İran konusunda ABD ile ayrışıyor’
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Dünya
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘BAE İran konusunda ABD ile ayrışıyor’

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‘BAE İran konusunda ABD ile ayrışıyor’

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı izolasyon ve maksimum baskı politikası nedeniyle son dönemde Körfez’de çatışma riskinin artmasının Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) tedirgin ettiğini ve bu nedenle iki ülke arasında bu konuda bir ayrılık yaşandığını yazdı.

Gazete, BAE’nin İran’a yönelik izlenen izolasyon politikasına açık şekilde karşı gelerek ülkeye deniz güvenliği için delegasyon yollaması ve Yemen’deki savaştaki katkısını önemli oranda düşürmesinin, İran ve ABD arasındaki muhtemel bir savaşta BAE’nin tutumu konusunda belirsizlik yarattığını yazdı. BAE’li bir yetkili, “BAE savaş istemiyor. En önemli şey dünyanın bu bölgesine güvenlik ve istikrarın gelmesidir” ifadesini kullandı. BAE’nin olası bir savaş ya da çatışma durumunda İran ile bölgede karşı karşıya gelmek istemediği, bu konuda Trump yönetimiyle bire bir uyumlu bir görüntü vermekten kaçındığı belirtiliyor.

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