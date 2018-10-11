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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.10.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Bab'da araç plakalarına yeni düzenleme getirildi

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Bab'da araç plakalarına yeni düzenleme getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesinde güvenlik ortamının güçlendirilmesi ve normalleşme çalışmaları kapsamında araç plakalarına yeni düzenleme getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlen Bab ilçesindeki yerel meclis, bölgedeki güvenlik ortamının güçlendirilmesi ve normalleşme çalışmaları kapsamında araç plakalarında yeni düzenlemeye gitti.

DEAŞ teröründen 23 Şubat 2017'de temizlenen Bab ilçe merkezindeki yerel meclis yöneticileri, evlerine geri dönenlerin refahı için çalışmalar yürütüyor.

Yerel meclisin yanı sıra Türkiye'de emniyet birimleri tarafından eğitilen polisler, huzuru sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Halihazırda ilçedeki bazı araçların plaka ve ruhsatlarının bulunmamasının güvenlik zafiyetine sebep olması ve hırsızlık vakalarının artması üzerine Bab ilçe yerel meclisi, Gaziantep Valiliği'nin de danışmanlık desteğiyle motorlu taşıtları kayıt altına alma çalışması başlattı.

Yerel meclis tarafından kurulan trafik tescil biriminin, ilçedeki araçları kayıt altına alarak plaka ve ruhsat verdiği duyuruldu.

Yeni düzenleme ile Bab'daki iş makineleri, taksiler, ticari ve resmi tüm motorlu taşıtlara plaka verilerek kayıt altına alınacağı belirtildi. İlçedeki eski plakalı araçlara da yeni plaka verildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in de aralarında bulunduğu danışman heyeti plaka basım merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bab Meclisi olarak Gaziantep Valiliği desteğiyle trafik tescili birimini kurduk." dedi.

Osman, "Bab'da yaşayan halkın tüm motorlu araçlarının kayıt altına alınarak ruhsat ve plaka işlemlerinin yapılmasına başlandı. Bu düzenlemeyle Bab ilçesinin daha güvenilir bir ortama kavuşması ve hırsızlık vakalarının azaltılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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