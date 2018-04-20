Avusturya’dan Türk siyasilere kampanya yasağı
AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türk siyasilerin ülkelerinde etkinlik yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.
Kurz, dün ORF kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine yönelik etkinliklerin Avusturya’da istenmediğini belirtti.
Sebastian Kurz, “Eğer Türkiye bu kez de Avusturya’da böylesi etkinlikler planlıyorsa net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bu etkinlikler burada istenmiyor ve buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Avusturya Başbakanı, geçen yıl toplanma hakkıyla ilgili bir düzenlemenin üçüncü ülke vatandaşlarına hizmet edecek siyasi aktiviteleri yasaklama hakkı verdiğini kaydetti.
Avusturya’da 117 bini Türkiye vatandaşı 360 bin Türkiye kökenli yaşıyor.
Avusturya, Kurz’un Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin koalisyonu ile yönetiliyor.
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