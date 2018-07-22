Avusturya’da ehliyet sınavı Türkçe yapılmayacak
AVUSTURYA’da Almanca, İngilizce, Sloven ve Hırvatçanın yanı sıra Türkçe yapılabilen ehliyet sınavları 2019’dan itibaren Türkçe gerçekleştirilmeyecek.
Radikal sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, Avusturya Devlet Radyosu Ö1’e yaptığı açıklamada, sınavın farklı dillere tercüme edilmesinin maddi külfet doğurduğunu savundu.
Avusturya’da 1998’den itibaren ehliyet sınavı Türkçe gerçekleştirilebiliyordu.
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