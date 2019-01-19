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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.01.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Avusturya’da aşırı sağcı parti protesto edildi

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Avusturya’da aşırı sağcı parti protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ırkçılık karşıtı bir grup, “Viyana Nazi ve ırkçılara karşı ayağa kalkıyor” sloganıyla aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti.

Praterstern garı önünde toplanan protestocular, "Nazilere yönetimde yer yok", "Sendikalar ırkçılık ve Nazilere karşı" yazılı pankartlar açtı.

Aşırı sağcı partinin Avrupa Birliği (AB) seçimleri öncesi Viyana Fuar alanında yeni yıl buluşması başlıklı toplantısına tepki gösteren eylemciler, fuar alanına kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşu Linkswende'nin Basın Sözcüsü David Albrich, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcı partinin Nazi dünya görüşünü temsil ettiğini söyledi.

Albrich, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache başta olmak üzere üst düzey çok sayıda parti yöneticisinin "ırkçı kimlikçiler hareketi" gibi oluşumlarla yakın temas içinde olduğunu ifade etti.

İslamofobik, ırkçı ve antisemitik bir partinin parlamentoda yerinin olmadığını vurgulayan Albrich, "FPÖ’ye karşı her alanda mücadele yürütmeliyiz. Viyana başta olmak üzere Avusturya’nın tamamında nefret söylemiyle toplumu ayrıştıran, ırkçı politikalarıyla insanları hedef gösteren aşırı sağcı partiye izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Avusturyalı aktivist Marilen Lorenz de Nazi dünya görüşünü yayan aşırı sağcı partinin Viyana’da yerinin olmadığını belirterek, aşırı sağcı partinin ırkçı politikalarla yalnız zenginlerin faydalandığı yasalar hayata geçirdiğini savundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü.

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