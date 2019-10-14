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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Avustralya'da yanlış mahkumiyete 7 milyon Avustralya doları tazminat

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Avustralya'da yanlış mahkumiyete 7 milyon Avustralya doları tazminat

Avustralya'da üst düzey polis memurunu öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen ancak 19 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu anlaşılan 74 yaşındaki David Eastman, 7 milyon Avustralya doları (4,8 milyon dolar) tazminat kazandı.

Avustralya Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi, 1995'te cinayetten yargılandığı davada suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildikten 19 yıl sonra suçsuzluğu anlaşılan Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödenmesine hükmetti.

Başkent Canberra'da 1989'da aracının içinde iki kurşunla vurularak öldürülen Avustralya Federal Polisi komiserlerinden Colin Winchester'ın katil zanlısı olarak tutuklanan ve jüri tarafından suçlu bulunan kamu görevlisi Eastman, 1995'te yargılandığı mahkemede ömür boyu hapse mahkum edildi.
Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve 1999-2008'de 5 kez temyize giden Eastman'ın başvurusu, her defasında reddedildi.

Eastman, tazminat isteğiyle mahkemeye başvurmuştu

Cinayetten hapse girmesine delil olarak sunulan arabasındaki ateşli silah kalıntılarının, arabasını kendisinden habersiz tavşan avına götüren arkadaşı Benjamin Smith'in silahından çıktığını 19 yıl sonra ispat etmeyi başaran

Eastman, 2014'te mahkeme tarafından tahliye edildi.

Eastman, tahliye edilmesinin ardından hapiste kaldığı yıllara karşılık, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetinin önerdiği 3,8 milyon dolarlık teklifi kabul etmeyerek, 18 milyon dolar tazminat isteğiyle mahkemeye başvurmuştu.

Avustralya Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesinde bugün görülen davada, Eastman'ın haksız hapis cezası nedeniyle aile kurma ve kariyer yapma fırsatını kaybettiğini, hapisteyken annesi ve iki küçük kardeşinin de öldüğünü dikkate alan Yargıç Michael Elkaim, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetini, Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödemeye mahkum etti.

Yargıç Elkaim, yaklaşık 30 milyon dolar civarındaki mahkeme masraflarının da hükümet tarafından ödenmesine karar verdi.
Müvekkilinin çıkan karar dolayısıyla rahatladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Eastman'ın avukatı Sam Tierney, "Hayatının önemli bir bölümünü kaybetti ve açıkçası onunla (parayla) ne yapabileceği konusunda bazı düşünceleri var." ifadelerini kullandı.

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