‘Avrupa’nın İran ile anlaşması şart’
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa’nın güvenliği için İran ile nükleer anlaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bakan Maas, Bild am Sonntag Gazetesi’nin “İran, Avrupalılara mutabakatı kısmen uygulamayacağı tehdidinde bulundu. Almanya’nın ABD’nin yanında değil de, İran’ın yanında durması hata mıydı” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Tam tersine. İran’a güvenmediğimiz için bu sözleşmeye ihtiyacımız var. Her halükarda, İran’ı nükleer silah üretmekten alıkoymanın en güvenli yolu. Tehditler yerine kurallar ve kontrollerle hedefe ulaşmak çok daha mümkün. Bu nedenle bir mutabakattan yanayız. Dünya mutabakatla çok daha güvenli. Bizim, askeri bir çatışmayı önlemek için, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte çok çaba sarfetmemiz gerekir.”
İki hafta sonra yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine de değinen Maas, Almanya’nın Avrupa politikasında çok dikkatli olması gerektiğini savundu ve şöyle dedi: “Almanya’nın Avrupa’daki güç üstünlüğünün büyüklüğü tartışma konusu. Biz Almanlar olarak, işaret parmağımız havada herkese yol gösteren bir izlenim vermekten kaçınmalıyız.”
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