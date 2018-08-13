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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI/BERLİN- AA
13.08.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

Avrupa’dan destek

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Avrupa’dan destek

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yaptırımlarının ardından Avrupa ülkelerinden destek mesajları geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Berlin’deki basın toplantısında “Ekonomik refaha sahip bir Türkiye görmek istiyoruz. Bu da bizim çıkarımızadır” dedi. Alman bakanlardan da iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemini vurgulayan açıklamalar yapıldı. İtalya’da ise Dışişleri Bakanı’nın ardından, Başbakanlık Müsteşarı Giorgetti Türkiye’ye desteğini açıklarken, kendilerinin de bu tür bir ekonomik saldırıyla karşılaşabileceğini söyledi.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel dün Berlin’de yaptığı açıklamada ekonomik olarak gelişen bir Türkiye görmek istediklerini, bunun Almanya’nın da çıkarına olduğunu söyledi. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zivizdic’i kabulünden sonra ortak basın toplantısında konuşan Merkel, bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. Merkel “Ekonomik refaha sahip bir Türkiye görmek istiyoruz. Bu da bizim çıkarımızadır” dedi.

Merkel, Türkiye’nin istikrarsızlaşmasını kimsenin istemediğini belirtirken “İstikrarsız bir ekonomiye sahip Türkiye kimsenin çıkarına değildir. Ama tabii ki, her şey yapılmalıdır, örneğin bağımsız merkez bankasının çalışabilmesi gibi” diye konuştu. Merkel, istikrarlı ülkelerin Avrupa Birliği’nin çıkarına olduğunu vurgularken “Ancak istikrar için de katkı sunulmalı” dedi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron da ülkesinin Türkiye’yle ticari ilişkilerine dikkat çekti. Baron, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin Almanya’ya yansıyıp yansımayacağı konusunda şu an bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Baron, “Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 37.7 milyar Euro’dur” dedi.

İSTİKRAR YARARIMIZA

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağını belirterek, Türkiye’deki durumu Berlin’in yakından izlediğini vurguladı. Seibert, basın toplantısında, Türkiye’deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi. Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağının altını çizen Seibert, ülkede durumu Almanya’nın yakından izlediğini kaydetti.

İTALYA: BİZE DE OLABİLİR

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi. Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya’ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, Türkiye’yi örnek gösterdi. Giorgetti, “Böyle bir saldırıyı bekliyorum. Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi’yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi” ifadelerini kullandı. 

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye’ye dayanışma mesajı göndermişti. Milanesi, “İlk düşüncem, Akdeniz’in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz gerekir” demişti.

Azerbaycan da sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakü’nün Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine, karşılıklı sermaye koymaya, iki taraflı ticareti geliştirmeye ve enerji işbirliklerine devam edeceği kaydedildi.              

AÇIKLAMALARI TAKDİR EDİYORUM

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir’in Türkiye’ye yaptırımlar nedeniyle ABD’yi eleştiren sözlerine sosyal medyadan karşılık verdi. Albayrak sosyal medya hesabından İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Altmaier’in ABD’nin Türkiye’ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecektir.”

 

 

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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