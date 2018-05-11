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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
11.05.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Avrupa karşı atak hazırlığında

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa karşı atak hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendi ülkesinin de onayıyla devreye sokulan ve 12 yıllık diplomatik çabanın ürünü olan İran ile nükleer anlaşmadan (JCPOA) çekilme kararı almasına Avrupa’dan verilen tepkiler giderek sertleşmeye başladı.

Temas trafiği ve karşı önlem arayışları da hızlandı. Bu çerçevede Fransa, ABD’nin yaptırımlarını etkisiz kılacağını düşündüğü biri dizi önlemi Avrupa Birliği Komisyonu’na önermeye hazırlanıyor.

Karşı önlem önerileri üzerinde çalışıldığını Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire duyurdu. Fransa’nın, ilk adım olarak, 1996’da ABD’nin Küba’ya uyguladığı ve bu ülkeyle iş yapan üçüncü ülkeleri hedef alan yaptırımları etkisiz kılmak için hazırlanan düzenlemenin bugüne uyarlanmasını önermesi bekleniyor. Bu düzenleme Avrupalı şirketlerin yaptırımları görmezden gelmesine ve yabancı mahkemelerin yaptırımları temel alarak verdiği kararların Avrupa tarafından tanınmamasına olanak sağlıyordu.

Le Maire, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa’nın ABD yönetiminin, ‘dünyanın ekonomi polisi’ rolü oynamasını kabul etmemesi gerektiğini belirtti. Le Maire, “ABD’nin kararlarına itaat edecek, pantolonunun paçasına yapışan uyruklar mı olmak istiyoruz yoksa ekonomik çıkarlarımız var, İran ile ticareti sürdüreceğiz mi demek istiyoruz?” dedi. Le Maire ay sonunda Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya gelerek atılabilecek ortak adımları ele alacaklarını söyledi.

MERKEL-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Son dönemde ABD’ye yönelik tavrını net şekilde sertleştirilen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı bir konuşmada, anlaşmanın ne kadar süre hayatta tutulabileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesini JCPOA ve Trump’ın tek taraflı çekilme kararı oluşturdu. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin anlaşmada kalınmasının bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öneminin altını çizdikleri belirtildi. İran ve Trump’ın kararı Merkel’in 18 Mayıs’ta Moskova’ya yapacağı ziyaretin de en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

ZARİF İLE BULUŞMA
AB dışişleri bakanları ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i bir araya getirecek toplantının detayları da netleşti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, salı günü Brüksel’de, E3 olarak adlandırılan Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları ile diğer AB ülkelerinin bakanlarının bir araya geleceğini duyurdu. Bakanlar, bu toplantının ardından da Zarif ile görüşecek.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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