Avrupa karşı atak hazırlığında
ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendi ülkesinin de onayıyla devreye sokulan ve 12 yıllık diplomatik çabanın ürünü olan İran ile nükleer anlaşmadan (JCPOA) çekilme kararı almasına Avrupa’dan verilen tepkiler giderek sertleşmeye başladı.
Temas trafiği ve karşı önlem arayışları da hızlandı. Bu çerçevede Fransa, ABD’nin yaptırımlarını etkisiz kılacağını düşündüğü biri dizi önlemi Avrupa Birliği Komisyonu’na önermeye hazırlanıyor.
Karşı önlem önerileri üzerinde çalışıldığını Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire duyurdu. Fransa’nın, ilk adım olarak, 1996’da ABD’nin Küba’ya uyguladığı ve bu ülkeyle iş yapan üçüncü ülkeleri hedef alan yaptırımları etkisiz kılmak için hazırlanan düzenlemenin bugüne uyarlanmasını önermesi bekleniyor. Bu düzenleme Avrupalı şirketlerin yaptırımları görmezden gelmesine ve yabancı mahkemelerin yaptırımları temel alarak verdiği kararların Avrupa tarafından tanınmamasına olanak sağlıyordu.
Le Maire, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa’nın ABD yönetiminin, ‘dünyanın ekonomi polisi’ rolü oynamasını kabul etmemesi gerektiğini belirtti. Le Maire, “ABD’nin kararlarına itaat edecek, pantolonunun paçasına yapışan uyruklar mı olmak istiyoruz yoksa ekonomik çıkarlarımız var, İran ile ticareti sürdüreceğiz mi demek istiyoruz?” dedi. Le Maire ay sonunda Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya gelerek atılabilecek ortak adımları ele alacaklarını söyledi.
MERKEL-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Son dönemde ABD’ye yönelik tavrını net şekilde sertleştirilen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı bir konuşmada, anlaşmanın ne kadar süre hayatta tutulabileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesini JCPOA ve Trump’ın tek taraflı çekilme kararı oluşturdu. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin anlaşmada kalınmasının bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öneminin altını çizdikleri belirtildi. İran ve Trump’ın kararı Merkel’in 18 Mayıs’ta Moskova’ya yapacağı ziyaretin de en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
ZARİF İLE BULUŞMA
AB dışişleri bakanları ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i bir araya getirecek toplantının detayları da netleşti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, salı günü Brüksel’de, E3 olarak adlandırılan Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları ile diğer AB ülkelerinin bakanlarının bir araya geleceğini duyurdu. Bakanlar, bu toplantının ardından da Zarif ile görüşecek.
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