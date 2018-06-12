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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.06.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Audi yöneticisinin evine polis baskını

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Audi yöneticisinin evine polis baskını

Almanya'yı sarsan egzoz skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenlendi.

Alman polisi, Volkswagen (VW) egzoz skandalı soruşturması kapsamında kardeş şirket Audi'nin CEO'su Rupert Stadler ve şirketin bir diğer yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenledi.

Münih Başsavcılığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Şirket, dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılım Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.

Audi'yi de bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu, henüz baskınla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Audi sözcüsü, sadece resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı.
Böylece Münih'te süren soruşturma kapsamında şüphelilerin sayısı yirmiye ulaşmış oldu. Söz konusu kişiler arasında iki eski yönetim kurulu üyesi de bulunuyor. Baskın, Audi'de yapılan dördüncü arama oldu. Daha önce Audi'nin Ingolstadt'taki merkezinde de arama yapılmıştı.

Audi yöneticisinin evine polis baskını

Geçen hafta Federal Motorlu Taşıt Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7'nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.

SKANDAL ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

Volkswagen'in ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzoz arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.

Mayıs ayında ABD'de Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn ile şirketin beş yöneticisi hakkında dava açılmıştı. Altı Volkswagen yetkilisi, ABD'nin emisyon düzenlemelerine tabi olmamak için "bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sahtekarlık yapmakla" suçlanıyor.

Münih ve Braunschweig başsavcılıkları, iki buçuk yıldır Volkswagen ve Audi'den çok sayıda kişi hakkında soruşturma yürütüyor.

 

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