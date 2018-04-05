Atina'daki Türk konsolosluğuna böyle saldırdılar!
Türkiye’nin “Zeytin Dalı Harekatı”nı protesto etmek için TC Atina Başkonsolosluğu binasına boya şişeleri firlatan anarşist “Ruvikonas” örgtütü, sosyal medyada (Live Leak) saldırının görüntülerini yayınladı. Ancak, bu görüntüler bir süre sonra yayından kaldırıldı.
Görüntülerde, kendilerini “iktidar karşıtı” olarak tanımlayan “Ruvikonas” örgütünün yüzlerini kukulete ile gizleyen ve fosforlu sarı yelek giyen üyelerinin, Psihiko semtinde bulunan TC Başkonsolosluğu’na şehir için otobüsü ile gittileri görünüyor. TC Başkonsolosluğu binasından birka metre ötede otobüsten inen saldırganlar, koşarak Başkonsoluk binası önüne gelerek, beraberinde getirdikleri sarı, yeşil ve kırmızı boya şişelerini fırlatmaya başlıyorlar. Birkaç dakika süren bu saldırıdan sonra da polise yakalanmadan saldırı yerinden koşarak kaçıyorlar ve otobüse binerek Psihiko semtinden uzaklaşıyorlar.
“Ruvikanos” örgütü üyeleri , daha once Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve Gümüline Başkonsolsluğu binalarına boya fırlatarak eylem yapmışlardı. Geçen 13 Eylül’de ise THY Atina Bürosu’nun giriş kapısını balyozla vurarak kırmaya çalışmıştı. Ruvikonas bu eylemlerinden sonra yayınladığı bildirilerde terör örgütü DHKP-C yanlısı ifadeler kullanmıştı.
Örgüt, daha önce ayırca Atina’daki İsrail, İspanya Büyükelçilikleri’nin yanısıra, bazı devlet dairelerine saldırılar da düzenlemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle