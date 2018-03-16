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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAstana görüşmeleri başladı... 3'lü toplantıda Çavuşoğlu'ndan 'FETÖ' çıkışı
Dünya Astana görüşmeleri başladı... 3'lü toplantıda Çavuşoğlu'ndan 'FETÖ' çıkışı
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Dünya
16.03.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Astana görüşmeleri başladı... 3'lü toplantıda Çavuşoğlu'ndan 'FETÖ' çıkışı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yerel gazeteci olduğunu belirterek Afrin'deki harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğunu söyleyen ve İsviçre'de FETÖ bağlantılı bir iş adamının kaçırılmaya çalışıldığını savunan kişiye tepki gösterdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, toplantının açılışında, Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.

Abdrahmanov, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi konuları için oluşturulan çalışma grubunun dünkü ilk görüşmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bunun çatışan taraflar arasındaki güveni artıracağına inandıklarını aktardı.

Astana sürecinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelere katkı sağladığını dile getiren Abdrahmanov, Suriye'de bazı bölgelerde gerginliğin arttığına işaret etti. Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Astana sürecinin krizin çözümüne yönelik önemli katkı sağladığını dile getirerek, gerginliği azaltma bölgeleri kurulması, insani mayın temizliği, alıkoyulanların serbest bırakılması için kurulan çalışma grubu, insani yardım sağlanması, Soçi'de tüm Suriyeli tarafların katılımıyla kongre düzenlenmesinin bu çerçevede değerlendirilebileceğini vurguladı.

Lavrov, Astana sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmeyi temel aldığını, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi kararları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

LAVROV'DAN ABD'YE SERT SÖZLER

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye seslenerek, "Suriye'de rejimin değiştirilmesi, farklı dış aktörler kontrolünde küçük beyliklerin kurulması gibi bazı niyetler var. Fakat bu yaklaşım Astana çalışmalarına aykırı. Eminim ki tarihin doğru tarafındayız." diye konuştu.

"ABD başkanlığındaki koalisyonun ismi ne olursa olsun Nusra cephesi ve diğer terörist gruplarla güçlü mücadeleye artık başlayacaklarını" belirten Lavrov, ABD ile bu konuyu sık sık görüştüklerini, "Yapıcı ve ılımlı muhaliflerle Nusra gibi teröristler arasında ayrım yapılmasının tamamlanması gerektiğini" dile getirdi.

ÇAVUŞOĞLU: FETÖ'CÜ GİBİ GÖRDÜM SİZİ

Toplatıda yerel gazeteci olduğunu söyleyen bir şahıs Afrin operasyonu için "Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi" dedi. Şahıs, Türk diplomatların İsviçre'de FETÖ bağlantılı iki kişinin kaçırılması girişiminde bulunduğunu savundu. 

Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" dedi.

SONUÇ BİLDİRGESİ OKUNACAK

Lavrov'un konuşmasının ardından üçlü bakanlar toplantısı basına kapalı olarak başladı. Açılışta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yer aldı.

Toplantının ardından, 3 bakanın ortak basın açıklaması yapması, dün 3 garantör ülke heyetlerinin teknik toplantılarda hazırladığı sonuç bildirisinin de okunması planlanıyor.

Çavuşoğlu'nun Kazak mevkidaşı ile ikili görüşmesi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Astana'daki Dışişleri bakanları toplantısında Astana sürecindeki 1 yıllık iş birliğinin sonuçlarının değerlendirilmesi, krizin çözümü için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanıyor.

Toplantı ayrıca 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Suriye konulu liderler zirvesine de hazırlık niteliği taşıyor.

 

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