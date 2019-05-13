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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.05.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Arjantin'de saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

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Arjantin'de saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

Arjantin'de 9 Mayıs'ta Ulusal Kongre'nin yakınında silahlı saldırıya uğrayan La Rioja eyaletinden Radikal Sivil Birlik Partisi (UCR) milletvekili Hector Olivares yaşamını yitirdi.

Buenos Aires Şehri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili Olivares, geçen perşembe sabah saatlerinde danışmanı Miguel Yadon ile Ulusal Kongre yakınında yürüyüşe çıktıkları sırada düzenlenen silahlı saldırıda karnına isabet eden kurşunlar nedeniyle öldü.

UCR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hector Olivares hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntüyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Adalet istiyoruz ve katillerin etkili bir ceza almasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Geçen perşembeden beri başkent Buenos Aires'teki Ramos Mejia Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan 61 yaşındaki milletvekilinin iç organlarının iflas ettiği belirtildi.

Milletvekili Olivares ve danışmanı Miguel Yadon'a 9 Mayıs Perşembe sabahı Ulusal Kongre Binası'nın karşısındaki parkta yürüyüş yaptıkları sırada silahlı saldırı düzenlenmişti. Yadon saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olivares ise yoğun bakımda bulunuyordu.

Saldırının bütün şüphelileri yakalanmıştı. Saldırının siyasi değil özel sebeplerden düzenlendiği belirtilmişti.

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