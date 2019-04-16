Arap Birliği Libya Temsilcisnden önemli açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriArap Birliği Libya Temsilcisnden önemli açıklama
GeriDünya Arap Birliği Libya Temsilcisnden önemli açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
16.04.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Arap Birliği Libya Temsilcisnden önemli açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arap Birliği Libya Temsilcisnden önemli açıklama

Arap Birliği Libya Temsilcisi Selahaddin el-Cemali "Libya'da bazı ülkeler savaşı körüklüyor. Dış müdahale ancak ülke içinden bir talep gelmesi halinde olabilir." dedi.

Cemali, 2011 yılından bu yana Libya'da devam eden meşruiyet krizinin yanı sıra General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emriyle patlak veren olaylara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Libya'ya çok fazla müdahale edildiğini savunan Cemali, söz konusu müdahalelerin de "savaşın sona ermesi ve ateşkesin sağlanması" yönünde olmadığını dile getirdi.

Tarafların dışarıdan destek alarak nüfuzunu güçlendirme hamlesinin tehlikesi sonuçlar doğuracağı değerlendirmesinde bulunan Cemali, isim vermeksizin "Libya'da bazı ülkeler savaşı körüklüyor. Dış müdahale ancak ülke içinden bir talep gelmesi halinde olabilir." dedi.

Cemali sözünü ettiği ülkelerin, Libya meselesine müdahalelerinin sorumluluğunun öncelikle Libyalı siyasetçilerde olduğunu vurguladı.

ÜLKEDE SİYASİ İRADENİN GEREKLİLİĞİ

Libyalıları ülkenin çıkarları adına düşünme ve fedakarlık yapmaya sevk edecek müzakereler sırasında yaşanan anlaşmazlıklara değinen Cemali, bu anlaşmazlıkların çözümü için de güçlü bir siyasi irade gerektiğini ifade etti.

Cemali, diyaloğun; karşı tarafı zayıflatmak, kontrol altına almak anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Arap zihniyetinde olduğu gibi diyalog bir konuda ısrar demek, karşısındakini zayıflatıp, kontrol altına almak değildir. Bu tür yaklaşım müzakere değil manevradır." diye konuştu.

Libya'da ulusal Arap güvenliğinin ihlal edildiğini kaydeden Cemali, ulusal güvenliğin genel itibarıyla Sudan, Yemen, Irak ve Libya gibi sıcak bölgelerin çoğunda sıkıntılı olduğunu belirtti.

Libya'nın sahip olduğu stratejik konum ve milli kaynaklara da dikkati çeken Cemali, "Libya, stratejik konumu, petrol ve doğal gaz gibi zengin doğal kaynakları nedeniyle hedefte olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Cemali, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'nın Hafter güçlerini desteklediğine ilişkin iddialara dair ise şunları söyledi:

"Öncelikle bu iddiaların ispat edilmesi, somut verilerle teyit edilmesi gerekiyor. Devletlerin tasnif edilmesi ve suçlamalar uydurulması, Libya meselesine hizmet etmez."

SİYASİLERİN KOLTUK SEVDASI VE TARAFLARIN GÜVENSİZLİĞİ

Gerçek sorunun vatanseverlik vizyonu dışında düşünen ve koltuğunu korumaya çalışan Libyalı siyasetçilerde olduğunu söyleyen Cemali, "Hiç kimse çatışmayı sonlandırmaya çalışmıyor. Koltuk sevdası bir Arap musibeti." görüşünü dile getirdi.

Cemali, diğer sorunun da Libya'daki tarafların birbirine yönelik güven sorunu olduğuna işaret ederek, "Taraflar hep ülke dışında bir araya geliyor. Libya'nın güneybatısındaki Gadamis'te yapılması planlanan konferans, bir araya gelmek ve askıda kalan tüm meselelerin tartışılması için bir fırsat olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bu konferansın barış için son şans olmadığını aktaran Cemali, taraflar arasındaki çatışmanın da müzakerelere yönelmek için itici bir güç olabileceğini savundu.

ARAP BİRLİĞİ ŞİDDETİN KARŞISINDA

Cemali, Arap Birliğinin de talep olması ve siyasi bir iradenin oluşması halinde Libya'daki çözümde etkin bir şekilde yer almaya hazır olduğunu kaydetti.

Arap Birliğinin Libya'daki olaylara ilişkin yaklaşımına dair Cemali, "Arap Birliği, hangi taraftan gelirse gelsin şiddeti kabul etmiyor, diyalog yerine silaha yönelmeyi reddediyor. Bu birliğin en önemli ilkelerinden biri." dedi.

Cemali, Arap Birliğinin, Libya'nın iç işlerine herhangi bir müdahaleye ya da silaha başvurulmasına karşı olduğunu vurgulayarak, Birliğin toplum ve toprak birliğinde ısrarcı olduğunu, müzakerelerin de gözetilmesini istediğini kaydetti.

Libya'daki tüm tarafları silahı bırakıp müzakere masasına yeniden oturmaya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimi çerçevesinde barış çabalarını yeniden canlandırmaya çağıran Cemali, şiddetin sorunlara çözüm olmayacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışmalar yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Juncker'den dikkat çeken Brexit çıkışı

Londra'daki eylemde 113 gözaltı

Rusya'dan Frode Berg'e casusluktan 14 yıl hapis

O ülkede FETÖ'ye büyük şok