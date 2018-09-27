AP'den Türkiye'ye ikinci 'siyasi' kesinti
GEÇEN yılın sonunda ilk kez Türkiye’nin yararlandığı fonlarda ‘siyasi’ nitelikli kesintiye giden Avrupa Parlamentosu (AP), benzer nitelikli ikinci bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
2017 sonunda Türkiye’nin yararlandığı fonlardan 105 milyon Euro tutarında kesinti yapılmasına yeşil ışık yakan AP, o dönemde dondurduğu 70 milyon Euro düzeyindeki kaynağı da kesme aşamasında. AP Bütçe Komisyonu 1’e karşı 27 oyla yeni kesintiye yeşil ışık yaktı. Nihai karar ise 3 Ekim’de AP’de yapılacak oylamada alınacak.
AP, 70 milyon Euro tutarındaki fonu, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları alanlarında iyileşme olması halinde serbest bırakmak kaydıyla dondurmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2018 Türkiye Raporu’nda yer alan vurgular da dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin bu alanlarda istenen ilerlemeyi kaydedemediğine kanaat getirildi. Kesilen miktarın göç bağlantılı programlara kaynak sağlamak amacıyla kullanılması öngörülüyor.
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