Antartika eriyor
CALIFORNIA ve Utrecht üniversiteleri ile NASA’nın yürüttüğü araştırma, Antarktika’daki buzulların erime oranının 2001-2017 arasında yılda ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koydu.
Araştırmada 1979-2001 arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika’da bu kaybın, 2001-2017 arasında senede 134 milyar tona çıktığına işaret edildi. Uzmanlar Antarktika’da buzulların erime seviyesindeki bu artışın, küresel deniz suyu seviyesinin yaklaşık 1.5 santimetre yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.
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