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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.02.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

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Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi’ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası’nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

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  • Antarktikada Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu
  • Antarktikada Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu
  • Antarktikada Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu
  • Antarktikada Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde çalışmalar sona yaklaştı.

Beyaz kıtada seyre devam eden Türk bilim insanları, zorlu bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası’na ulaştı.

Yaz sezonunun yaşandığı kıtadaki hava sıcaklığı, bilim insanlarının seyri süresince eksi 10 dereceleri gördü ancak bu değer rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 metreyi bulan dalgalar, Türk bilim insanlarının yolculuğunu zorlaştırdı.

Horseshoe Adası da bilim insanlarını fırtınayla karşıladı. Fırtınanın etkisiyle adanın çevresinde rüzgarın hızı saatte 126 kilometre ölçüldü. Yaklaşık bir hafta süren fırtına, bilim insanlarının çalışmalarında gecikmeye yol açtı.

6 TONLUK MODÜLLER BOT VE HELİKOPTERLERLE TAŞINDI

Olumsuz hava koşullarının iyileşmesiyle bilim insanları, Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın kurulumu için çalışmalara başladı.

Ağırlığı yaklaşık 6 ton olan 3 modülü mavna, zodyak botlar ve helikopterle karaya taşıyan bilim insanları, bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından modüllerin kurulumunu tamamladı.

Söz konusu kampın kurulum çalışmalarına, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de destek verdi.

Bütün bu emeklerin sonucunda, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi’ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası’nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

Türkiye'nin beyaz kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulmasıyla Horseshoe Adası’nda Türk bayrağı göndere çekildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 3. Ulusal Bilim Seferi ekibi, kampın açılışının ardından Gaziantep Büyükşehir ve Tuzla Belediyelerinin düzenlediği Antarktika konulu resim yarışmasına katılan ve dereceye giren çocukların resimlerini sergileyerek aile fotoğrafı verdi.

BAKAN VARANK ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Söz konusu bilim kampının kurulumuyla Türkiye, Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türk bilim insanlarının çalışmalarını yakından takip etti. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile uydu telefonu aracılığıyla görüşmeler gerçekleştiren Varank, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan Varank, Twitter hesabından da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu. Varank, mesajlarında "Antarktika’da al sancağımız göndere çekildi. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk. 14 bin kilometre uzakta Horseshoe Adası’nda kurduğumuz Türk Bilimsel Araştırma Kampı, bilim insanlarımıza 3 yıl boyunca yaz sezonunda ev sahipliği yapacak." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Antarktika'da kurulan bilim üssünden bilgi aldı
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3 YIL HİZMET VERECEK

Seferin lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Horsehoe Adası’nda 2019-2022 döneminde hizmet verecek bilimsel araştırma kampının kurulumunun tamamlandığını söyledi.

İlk iki seferde fizibilite çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Özsoy, şöyle devam etti:

"Bu bilim kampının çok büyük önemi var. Türkiye’den 14 bin kilometre uzaklıktaki kıtaya gelen bilim insanlarına çalışmalarını yaparken rahatlık sağlayacak bilim kampımız, 3 sene yaz sezonunda hizmet verecek."

Özsoy, sürecin zorlu geçtiğine dikkati çekerek, tüm sefer katılımcılarının büyük bir özveriyle çalıştığını ve çok emek verdiğini ifade etti.

ÇEVRESEL DUYARLILIK ÖN PLANDAYDI

Horseshoe Adası'nda büyük bir fırtınaya yakalandıklarını aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Antarktika'da herhangi bir hava tahminini yapamadığınız, yapılan tahminlerde bile beklentileri hiçbir zaman karşılamayan bir süreç içerisine giriyorsunuz. Bu süreç içerisinde her zaman A planıyla başlıyoruz ama gelmiş olduğumuz noktada görüyoruz ki ilk planda mutlaka değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen fırtınayla mücadele ederek mümkün olduğunca emniyetli zamanlarda adaya çıkarak çalışmalar yapmaya ve kampımızı kurmaya çalıştık."

Özsoy, kampın kurulumunda çevresel duyarlılığı da gözettiklerini vurgulayarak, kurulumla ilgili çevresel etki değerlendirme raporunu Antarktika Antlaşmalar Sistemi'ne önceden gönderdiklerini, kurulum esnasında çevreye ve adadaki canlılara zarar verilmediğini sözlerine ekledi.

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