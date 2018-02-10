Antalyalı öğrencileri Frankfurt’ta ağırladı

SunExpress yetkilileri, öğrencilerin ufuklarını açmak, ilham vermek ve motive etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

SunExpress’in sosyal sorumluluk projelerine ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiğini belirten Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “Bu geziyle öğrencilere farklı kültürleri tanıtmayı, uçma deneyimini yaşatmayı ve onların eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada bulundukları süre içerisinde hem Frankfurt’u tanıyacak hem de meslekleri açısından önemli deneyimler edinecekler” dedi.

‘KLİŞE AMA GERÇEK’

“Çocuklar bizim geleceğimiz” diyen Özen, “Bu çok klişe olabilir ama net bir gerçek. Anadolu’da başarılı ama istediği ortamı bulamayan birçok çocuk bulunuyor. Biz de bu çocukların ufkunu açacak, onlara bir nebze de olsa farklı şeyler gösterecek bu proje ile başarılarının görüldüğünü ve takdir edildiğini göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Antalya’daki lisenin müdürü Haldun Çevik, ilgi ve desteğinden dolayı Alper Özen’e plaket verdi.