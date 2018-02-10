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    Antalyalı öğrencileri Frankfurt’ta ağırladı

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    SunExpress, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Meslek ve Teknik Lisesi’nin en başarılı sekiz öğrencisini Frankfurt’taki merkezinde ağırladı.

    SunExpress yetkilileri, öğrencilerin ufuklarını açmak, ilham vermek ve motive etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

    SunExpress’in sosyal sorumluluk projelerine ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiğini belirten Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, “Bu geziyle öğrencilere farklı kültürleri tanıtmayı, uçma deneyimini yaşatmayı ve onların eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada bulundukları süre içerisinde hem Frankfurt’u tanıyacak hem de meslekleri açısından önemli deneyimler edinecekler” dedi.

    ‘KLİŞE AMA GERÇEK’
    “Çocuklar bizim geleceğimiz” diyen Özen, “Bu çok klişe olabilir ama net bir gerçek. Anadolu’da başarılı ama istediği ortamı bulamayan birçok çocuk bulunuyor. Biz de bu çocukların ufkunu açacak, onlara bir nebze de olsa farklı şeyler gösterecek bu proje ile başarılarının görüldüğünü ve takdir edildiğini göstermek istiyoruz” diye konuştu.

    Antalyalı öğrencileri Frankfurt’ta ağırladı

    Antalya’daki lisenin müdürü Haldun Çevik, ilgi ve desteğinden dolayı Alper Özen’e plaket verdi.

    Antalyalı öğrencileri Frankfurt’ta ağırladı

    Etiketler: frankfurt , almanya , antalya , SunExpress , avrupadan haberler
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