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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Anlaşmaya bağlıyız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadan olması gereken düzeyde destek gelmemesine atıf yaparak, “Kapıları açmak zorunda kalırız” demesine Brüksel’den “Anlaşmaya bağlıyız” mesajı geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Natasha Bertaud, Brüksel ile Ankara’nın üzerinde anlaştığı mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatına hem AB’nin hem de Türkiye’nin bağlı olmayı sürdürdüğünü söyledi. Bertaud, “Türk ortaklarımızla bu çalışmayı iyi niyetle sürdürebileceğimize güveniyoruz” dedi.

AB’nin Türkiye’deki mülteciler için oluşturduğu kaynağın, bu kişilerin yaşam koşullarını iyileştirme açısından azımsanmayacak destek sağladığının altını çizen Bertaud, Türkiye’nin işleyişini yavaş bulduğu 3 milyar Euro’luk iki dilimden oluşan toplam 6 milyar Euro düzeyindeki kaynağa da dikkat çekti. Bertaud, şu ana kadar 6 milyar Euro’dan 5.6 milyar Euro’nun tahsis edildiğini ifade etti. AB’nin, 18 Mart mutabakatı çerçevesinde sözleşmeye bağladığı miktar 3.5 milyar Euro düzeyine ulaşırken ödenen miktar toplamı yaklaşık 2.5 milyar Euro civarında.

YUNANİSTAN’A TAVSİYE

AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Alman basınına sızan göçle ilgili bir raporda, Yunanistan topraklarındaki mültecilere yönelik işlemlerin yavaşlığına dikkat çekilerek bu ülkeden Türkiye’ye daha fazla sığınmacı iade etmesi istendi. Geri göndermelerin etkin biçimde yapılması, iltica başvurularına yönelik kararların arttırılması ve adalardaki yükün azaltılması gereği de belgenin unsurları arasında. Yunanistan’a kural dışı geçiş yapan sığınmacılar 18 Mart mutabakatı bağlamında Türkiye’ye gönderilebiliyor.

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