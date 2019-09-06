Anlaşmaya bağlıyız
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadan olması gereken düzeyde destek gelmemesine atıf yaparak, “Kapıları açmak zorunda kalırız” demesine Brüksel’den “Anlaşmaya bağlıyız” mesajı geldi.
AB Komisyonu sözcülerinden Natasha Bertaud, Brüksel ile Ankara’nın üzerinde anlaştığı mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatına hem AB’nin hem de Türkiye’nin bağlı olmayı sürdürdüğünü söyledi. Bertaud, “Türk ortaklarımızla bu çalışmayı iyi niyetle sürdürebileceğimize güveniyoruz” dedi.
AB’nin Türkiye’deki mülteciler için oluşturduğu kaynağın, bu kişilerin yaşam koşullarını iyileştirme açısından azımsanmayacak destek sağladığının altını çizen Bertaud, Türkiye’nin işleyişini yavaş bulduğu 3 milyar Euro’luk iki dilimden oluşan toplam 6 milyar Euro düzeyindeki kaynağa da dikkat çekti. Bertaud, şu ana kadar 6 milyar Euro’dan 5.6 milyar Euro’nun tahsis edildiğini ifade etti. AB’nin, 18 Mart mutabakatı çerçevesinde sözleşmeye bağladığı miktar 3.5 milyar Euro düzeyine ulaşırken ödenen miktar toplamı yaklaşık 2.5 milyar Euro civarında.
YUNANİSTAN’A TAVSİYE
AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Alman basınına sızan göçle ilgili bir raporda, Yunanistan topraklarındaki mültecilere yönelik işlemlerin yavaşlığına dikkat çekilerek bu ülkeden Türkiye’ye daha fazla sığınmacı iade etmesi istendi. Geri göndermelerin etkin biçimde yapılması, iltica başvurularına yönelik kararların arttırılması ve adalardaki yükün azaltılması gereği de belgenin unsurları arasında. Yunanistan’a kural dışı geçiş yapan sığınmacılar 18 Mart mutabakatı bağlamında Türkiye’ye gönderilebiliyor.
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