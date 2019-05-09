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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
09.05.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Angola'da gıda krizi

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Angola'da gıda krizi

Güney Afrika ülkelerinden Angola'da kuraklık nedeniyle 2,3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin güney bölgelerinde yaşanan kuraklıktan tarım arazilerinin büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.     

Kuraklığın gıda krizine yol açtığı ve 2,3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.     

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan raporda, Angola'ya son dönemde düşen yağışların düzensiz ve beklenenin altında olduğu kaydedildi.     

Raporda, kuraklık nedeniyle on binlerce çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altında alındığı vurgulandı.     

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, ocak ayında ülkede olağanüstü hal ilan etmiş ve halkın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.     

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