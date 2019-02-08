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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: Reuters
08.02.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Amazon CEO’su Jeff Bezos’a çıplak fotoğrafla tehdit iddiası

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Amazon CEO’su Jeff Bezos’a çıplak fotoğrafla tehdit iddiası

Amazon’un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, tabloid gazetesi National Enquirer’in, çıplak fotoğraflarını yayımlamakla kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gönderilen tehdit mektuplarını yayınlayan Bezoz, Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir? ifadesini kullandı.

Amazon CEO’su Jeff Bezosun, kişisel bloğunda National Enquirer’in kendisine şantaj yaptığını iddia ederek kendisine gönderdikleri yazışmaları yayınlaması ABDde büyük yankı yaptı.

Washington Postun da sahibi olan Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile aşkını ortaya çıkaran fotoğrafları, yine ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşı David Pecker’ın CEO’su olduğu National Enquirer dergisinde yayınlanmıştı.

ABD’de süpermarketlerde satılan National Enquirerin bağlı olduğu American Media Inc. (AMI) şirketi hakkındaki soruşturmadan geri çekilmediği sürece, açık fotoğraflarının yayınlanmasıyla tehdit edildiğini kaydeden Bezos, bu tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, epostalarda yer alan fotoğraflarla ilgili bilgileri de yayınladı.

Derginin editörü Dylan Howard tarafından gönderilen e-postalarda, Bezos’un sol elinde telefon tutarken çıplak çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, ayrıca Bezosun evlilik yüzüğünün de görüldüğü fotoğraflar arasında sevgilisi Lauren Sanchezin de dekolte fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.

Amazonun sahibi Bezos, National Enquirer’in eski Los Angeles TV sunucusu olan sevgilisi Lauren Sanchez’le olan ilişkisini ilk ortaya çıkarıp yayınlaması sonrasında eşi McKenzie ile boşanmıştı. Bezos, bu olay sonrasında özel dedektif Gavin de Becker’i bu sızıntıyı bulması için görevlendirmişti.

AMI’DEN BİR TEMSİLCİ BANA  YAKLAŞTI

Bezos, bu olaydan birkaç gün sonra, AMI’den bir temsilcinin kendisine yaklaştığını ve soruşturmamızı durdurmazsak metin mesajlarının ve fotoğrafların daha fazlasını yayınlamakla tehdit ettiğini iddia etti.

Yayınlanan tehdit mektubunda, “Bu e-postayı göndermekten hiçbir editör memnuniyetlik duymazdı. Umarım sağduyu hakim olabilir  ve hızlı bir şekilde.” ifadeleri yer alırken, AMI’nin genel başkan yardımcısı ve de Becker’in avukatı arasında geçtiği iddia edilen başka bir e-postadaysa tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilecekleri ve AMI’nin siyasi olarak motive edildiğini veya siyasi güçler tarafından etkilendiğini öne sürecek hiçbir bilgi veya temele sahip olmadıkları yönde atıfta bulunacaklarını kabul eden bir anlaşma önerisi yer aldı.

Bezos, ‘Medium.com’daki bloğunda yayınlanan e-postanın AMI’nin gazetecilik ayrıcalıklarını silahlandırma, gerçek gazeteciliğin ilkelerini ve amacını görmezden gelme konusunda uzun süredir bir üne sahip olduğunu belirtti.

AMI, daha önce eski Playboy modeli Karen McDougal’un Başkan Trump’la ilgili iddia ettiği ilişkisini 150 bin dolar vererek yayınlamadığını, Adalet Bakanlığı ile yaptığı dokunulmazlık anlaşması sayesinde kabul etmişti.

Bezos, AMI’nin gasp ve şantaj ile devam etmesine izin vermek yerine, tehdit ettikleri şahsi zarar ve utançlara rağmen e-postaları serbest bırakmaya karar verdiğini belirterek şunları kaydetti;

AMI’ın vereceği herhangi bir kişisel utanç, arka koltuğa geçmeme neden olabilir, çünkü burada çok daha önemli bir konu var; Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?

 

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