Alzheimer’In aynası gözleriniz olabilir
ABD’nin Northwestern Üniversitesi araştırması, göz ardı damarlarındaki azalmanın Alzheimer hastalığının habercisi olabileceğini ortaya çıkardı.
Bilim insanlarına göre, göz arkası damarlarda oluşan hasar ve görme yetisindeki azalma, Alzheimer ve beyinde oluşan inflamasyonun bir işareti olabilir. Gözlerin beynin aynası olduğunu belirten bilim insanları, araştırma sonuçlarının teyit edilmesi halinde ileride göz muayenesinin Alzheimer’ın erken teşhisi için bir yöntem olabileceğini ifade ettiler.
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