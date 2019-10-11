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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’yı sarsan saldırı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’yı sarsan saldırı

HALLE kentinde çarşamba günü, bir döner büfesi ve sinagoga düzenlenen neonazi terör saldırısı Almanya’yı korkuttu.

Saldırıda iki kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, saldırı haberini ‘sarsıcı’ diye niteledi. Başbakan Merkel, olay akşamı Berlin’de bir sinagoga giderek saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayine katıldı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen 27 yaşındaki Stephan Balliet’in mart ayında Yeni Zelanda’da Christchurch camisine düzenlenen, 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını örnek aldığı belirlendi. Olay günü Balliet, Twitch hesabından 5 kişinin izlediği bir canlı yayın yaptı. Saldırgan, Yahudilerin Kefaret Günü adlı dini bayram ayini için 50 civarında insanın bulunduğu sinagog kapısına silahla ateş açmış, ancak içeri giremeyince bir Türk’e ait dönerciye yönelmişti.

Almanya’yı sarsan saldırı

TÜRKİYE KINADI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya’nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı. “Yahudi cemaatini hedef alan bu antisemitik saldırının, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur sırasında cereyan etmiş olması ayrıca üzüntü vericidir” ifadesine yer verilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye’nin antisemitizm, İslam düşmanlığı, Hıristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı gibi aşırı akımların hepsine karşı olduğu vurgulandı.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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