Almanya’yı sarsan saldırı
HALLE kentinde çarşamba günü, bir döner büfesi ve sinagoga düzenlenen neonazi terör saldırısı Almanya’yı korkuttu.
Saldırıda iki kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, saldırı haberini ‘sarsıcı’ diye niteledi. Başbakan Merkel, olay akşamı Berlin’de bir sinagoga giderek saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayine katıldı.
Silahlı saldırıyı düzenleyen 27 yaşındaki Stephan Balliet’in mart ayında Yeni Zelanda’da Christchurch camisine düzenlenen, 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını örnek aldığı belirlendi. Olay günü Balliet, Twitch hesabından 5 kişinin izlediği bir canlı yayın yaptı. Saldırgan, Yahudilerin Kefaret Günü adlı dini bayram ayini için 50 civarında insanın bulunduğu sinagog kapısına silahla ateş açmış, ancak içeri giremeyince bir Türk’e ait dönerciye yönelmişti.
TÜRKİYE KINADI
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya’nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı. “Yahudi cemaatini hedef alan bu antisemitik saldırının, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur sırasında cereyan etmiş olması ayrıca üzüntü vericidir” ifadesine yer verilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye’nin antisemitizm, İslam düşmanlığı, Hıristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı gibi aşırı akımların hepsine karşı olduğu vurgulandı.
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