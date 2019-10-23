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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’dan sürpriz öneri

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’dan sürpriz öneri

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına verdiği 120 saatlik ara dün gece sona ererken, Almanya Başbakanı Merkel’in halefleri arasında sayılan Savunma Bakanı Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyine uluslararası güç önerdi. Merkel’in de onay verdiği söylenen öneriye koalisyon ortağı SPD soğuk.

SURİYE’nin kuzeyinde Türkiye’nin güvenli bölge kurmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekâtının yankıları devam ediyor. Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde “uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını” önerdi. KrampKarrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in öneriye onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti. Brüksel’de yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında öneriyi gündeme getirileceklerini ifade eden Karrenbauer, bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını öne sürdü.

‘İZLEYİCİ GİBİ SEYRETTİK’

Önceki akşam ZDF televizyon kanalında açıklamalar yapan Karrenbauer, “Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek” ifadesini kullandı. Karrenbauer, “Mültecilerin bölgeye gönüllü dönüşünü de mümkün kılacak yapıları uzun vadede yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bölgede şu anki durumu aşan bir çözüme ihtiyacımız var” dedi. Suriye’deki durumun Avrupa ve Almanya’nın güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Karrenbauer, ancak bugüne kadar Almanya ve Avrupa’nın durumu sadece “izleyici gibi seyrettiğini” söyledi. Böyle bir girişime Almanya’nın liderlik etmesi, bölgeye Alman askerinin de sevk edilmesi anlamına geliyor. Yurtdışına asker gönderilmesi için Federal Meclis’in onayı gerekiyor.

Almanya’dan sürpriz öneri

‘NET KUŞKULARIMIZ VAR’

Öneri Berlin yönetiminin Ortadoğu’da ilk kez askeri bir misyon önermesi açısından dikkat çekici bulunurken, Almanya’da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), çekincelerini ortaya koydu. SPD’li Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Fritz Felgentreu, “Öneri benim için biraz sürpriz oldu. Bizimle konuşulmadı. Bizim çok net kuşkularımız var” dedi. Karrenbauer’in öneriyi SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile önceden konuşmak yerine telefonla mesaj atarak paylaşması Almanya Dışişleri Bakanlığı’nı şaşırttı. Dışişleri Bakanlığı, Karrenbauer’in önerisinin tartışılması gerektiğini belirtti.

MAAS AÇIKLAMA YAPTI

Almanya’da tartışma yaratan teklif üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Maas, bazı müttefiklerinden sorular ve rahatsızlık duyduklarına dair mesajlar aldıklarını söyledi. Maas, böyle bir uluslararası güvenli bölge konusunda ortaklarıyla şu anda bir görüş alışverişi bulunmadığını da ekledi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Almanya’nın önerisini değerlendireceklerini söyledi.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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