Almanya’dan ABD’nin Suriye talebine ret
Almanya, ABD’nin Suriye’ye kara gücü gönderme talebine olumsuz yanıt verdi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, dün Berlin’deki hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya’nın terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında Tornado ve yakıt ikmal uçaklarıyla verdiği desteği devam ettirmek istediğini ancak bölgeye kara gücü göndermenin söz konusu olmadığını söyledi. Cuma günü Berlin’i ziyaret eden ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Alman askerlerin Suriye’de terör örgütü YPG/PYD liderliğindeki SDG’ye eğitim, lojistik ve teknik destek vermesini istemişti. Dün açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise “ABD bizim tavrımızı çok iyi biliyor” dedi. Sözcü Breul, ‘Alman hükümeti terör örgütü YPG/PYD ile herhangi bir biçimde ilişki içinde mi’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi. Alman hükümetinin ABD’nin talebini reddetmesinden önce hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD), muhalefet partileri Yeşiller, Sol Parti ve FDP de Suriye’ye Alman askeri gönderilmesi talebine sert bir şekilde karşı çıkmıştı.
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