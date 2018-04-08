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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
08.04.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Almanya'daki saldırıda 'aşırı sağ' şüphesi

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Almanya'daki saldırıda 'aşırı sağ' şüphesi

Alman polisi, Münster'de failin aracını insanların üzerine sürerek iki kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayın nedenini araştırıyor. Olayda ikinci bir failin daha olduğuna dair bulguya rastlanmadığı açıklandı. ZDF televizyonu, aşırı sağcı hareketlerle bağlantısı olabileceğini iddia ettiği şüphelinin son dönemde de bir intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişiyi öldüren, ardından da intihar eden kişinin kimliğine dair bazı detaylar belli olmaya başladı. Olayın arkasındaki nedeni araştıran Alman polisinin bu doğrultudaki soruşturması ise sürüyor.

Polis, olayda ikinci bir failin bulunduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşmadıklarını açıkladı.

Yetkililer, Alman vatandaşı olduğunu açıkladıkları araç şoförünün "her yerde iddia edildiği gibi mülteci veya benzeri biri olmadığını" söylemişti. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, "şu an için olayın İslamcı bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bulunmadığını" söyledi.

Eyalet savcısı Martin Botzenhardt, şüphelinin "48 yaşındaki bir Münsterli" olduğunu duyurdu. Botzenhardt, olayın "tüm açılardan" soruşturulduğunu belirtti.
Alman medyasında çıkan haberlerde ise şoförün adının Jens R. olduğu ve bu kişinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. ZDF televizyonu, aşırı sağcı hareketlerle bağlantısı olabileceğini iddia ettiği şüphelinin son dönemde de bir intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Spiegel, komşuları tarafından sık sık sorun çıkaran "garip bir karakter" olarak nitelendirilen şüphelinin tasarımcı olduğunu bildirdi. Spiegel'in haberine göre polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada, kullanılmayacak durumda olan bir Kalaşnikof tüfek buldu.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, "failin psikolojik durumu yerinde olmayan bir Alman vatandaşı olduğu" iddialarını ne doğrulayabileceklerini ne de yalanlayabileceklerini açıklamıştı.

Münster'de Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleşen olayda şüpheli, kullandığı minibüsü bir restoranın önündeki masalarda oturan kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda aracın içinde kendini vuran şoför hariç 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, altısı ağır 20 kişi de yaralandı.

Münster'deki olayın ardından yayımlanan Beyaz Saray açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "alçakça yapılan saldırıyı" kınadığı duyuruldu. Trump, "düşüncelerinin ve dualarının" olayda ölenlerin aileleriyle olduğunu belirtti. Beyaz Saray açıklamasında, "Alman yetkililer alçakça yapılan bu saldırının nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak biz ne olursa olsun bu saldırıyı kınıyoruz ve ABD'nin Almanya'nın ihtiyaç duyulabileceği her türlü desteği vereceğine söz veriyoruz" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'a taziye mesajı göndererek yaralılara acil şifa dilediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan taziyelerini sundu. Macron, "Fransa, Almanya'nın acısını paylaşıyor" ifadesini kullandı.

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