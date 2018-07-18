Almanya’da Türk tezgâhtara NSU benzeri saldırı
ALMANYA’nın Heilbronn kentinin Böckinger semtinde silahlı bir kişi pastaneye girerek, tezgâhtaki Türk kadınına kuru sıkı tabancayla altı el ateş etti. Saldırgan ardından hızla kaçarak kayıplara karıştı.
Polisten alınan bilgiye göre dün sabah saat 11.00’de elinde silah bir kişi fırına girdi. Fırında tek başına tezgâhta duran başörtülü kadına çok yakından silahı doğrultan saldırgan, altı el ateş etti. Türk kadını içeri kaçarken, saldırgan ise hızla dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.
Fırındaki güvenlik kamerası sayesinde Heilbronn polisi saldırganın kimliğini tespit etti. Heilbronn polisi saldırganın 30 yaşında Polonyalı olduğunu söyledi.
Saldırgan henüz yakalanamazken, akıllara 8’ü Türk 9 esnafı ve bir Alman polisi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünün cinayetleri geldi.
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