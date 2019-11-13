Almanya’da tartışma
Almanya'ya dönecek DEAŞ’lıların akıbeti siyasetçiler arasında yoğun tartışmaya neden oluyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, “Ülkeye gelecek DEAŞ’la bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin elzem olduğunu” söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, Süddeutsche Zeitung’a açıklama yaptı.
Seehofer, “Geri dönenlerin Almanya’ya bir tehlike teşkil etmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Türkiye’nin Avrupalı DEAŞ mensuplarını sınır dışı etmeye başladığı süreçte, Alman polisi Offenbach kentinde kritik bir operasyon düzenledi. Alman polisi bir terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla ikisi Türk, biri Makedon kökenli üç şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin DEAŞ mensubu olduğu ve Ren Main bölgesinde bir saldırı hazırlığı içinde bulundukları belirtildi.
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