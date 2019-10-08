Almanya'da savaş uçağı düştü
Almanya'nın güneybatısında ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Alman'yadaki bölgesel yayın kuruluşu SWR'nin aktardığına göre, Almanya'nın Trier şehrine yakın ıssız bir yerde bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü, kaza yapan uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu bildirdi.
Edinilen bilgilere göre pilot, fırlatma koltuğuyla kendini kurtarmayı başardı.
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