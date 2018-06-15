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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN - BERLİN
15.06.2018 - 23:01, Son Güncelleme:

Almanya’da kriz kapıda

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Almanya’da kriz kapıda

Almanya’da mülteci sorunu hükümet krizine dönüşüyor. Mültecilerin sınırdan geri çevrilmesini isteyen İçişleri Bakanı Seehofer ile Başbakan Merkel arasında kopan kavga koalisyonun dağılmasına yol açabilir.

ALMANYA 6 ay süren zorlu müzakerelerden sonra kurulan dördüncü Merkel hükümeti üzerinden 3 ay geçmeden mülteci kriziyle dağılma tehlikesi içine düştü. Hükümetin küçük ortağı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi olan Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Merkel’i mültecilere açık kapı politikasından vazgeçmeye zorluyor. 2015’te Macaristan’a yığılan mültecilere kapıları açtığı için ülke içinde ve Avrupa’da yoğun eleştirilere hedef olan Merkel ise mülteci politikasından geri adım atmıyor.

MERKEL REDDETTİ

CSU lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka Avrupa ülkelerine giriş yapan mültecilerin Almanya’ya gelmeleri durumunda sınırdan geri çevrilmelerini istiyor. Başbakan Merkel ise Almanya’nın tek başına hareket etmesinin Avrupa’yı böleceği gerekçesiyle böyle bir uygulamayı reddediyor. İki kardeş parti lideri arasındaki kavga restleşmeye dönüştü. İki partinin gruplarını bile ayırabileceği gündemde.

Almanya’da kriz kapıda

BAKANDAN REST

İçişleri Bakanı Seehofer’in Başbakan Merkel’i, “Mültecilerin geri çevrilmesine onay vermezse, o zaman bakanlık yetkimi kullanarak, bağımsız hareket ederim” diye tehdit ettiği bildirildi. Merkel, Seehofer’dan Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ortak bir çözüm bulmak için iki hafta zaman istedi. Ancak İçişleri Bakanı Seehofer, Avrupa Birliği’yle ortak bir çözümün çok uzun zaman alacağı, iki hafta gibi kısa bir çözümü mümkün görmediği gerekçesiyle Merkel’in uzlaşma önerisini geri çevirdi. Bu restleşme hükümet ortağı iki kardeş partiyi karşı karşıya getirdi. CDU, Merkel’in arkasında dururken, CSU ise lideri İçişleri Bakanı Seehofer’in talebinin tümüyle kabul edilmesini istiyor. İçişleri Bakanı’nın böyle bir talebi dayatmasının altında ise 14 Ekim’de Bavyera Eyaleti’nde yapılacak seçim endişesi yatıyor. CSU seçimde eyalet meclisindeki mutlak çoğunluğu kaybedeceği ve mültecileri seçim malzemesi yapan aşırı sağcı AfD’nin eyalet parlamentosuna güçlü gireceği korkusu yaşıyor.

Almanya’da kriz kapıda

NE OLACAK

Pazartesi günü iki parti yönetim kurulları son kez bir uzlaşma bulmaya çalışacak. Ancak iki tarafın da kararından geri adım atması zor görünüyor. Alman anayasası siyasetin yönünü Başbakan belirler diyor. Ancak bakanlara da kendi alanlarında bağımsız hareket etme yetkisi tanıyor. İçişleri Bakanı Seehofer bu yetkiye dayanarak, pazartesi günü sınır polisine daha önce Avrupa ülkelerine giriş yapmış mültecilerin Almanya sınırından geri çevrilmesi talimatını verebilir. Başbakan Merkel ise güvenini yitirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Seehofer’i görevden alıp bunu önleyebilir. Ama bu durumda koalisyon ortağı CSU’yla ipler kopar ve koalisyon dağılabilir.

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