Almanya'da fenomen Türk'e yasa dışı botokstan hapis cezası

ALMANYA'nın Bochum kentinde izinsiz botoks yapan Duygu Ö. tıpkı kuzeni gibi hapis cezasına çarptırıldı. Çok sayıda kadının yüzüne izni olmadığı halde işlem yapan Duygu Ö. 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Duygu Ö.'nün kuzeni Lara G. de daha önce aynı gerekçeyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BİR MİLYON 300 BİN EURO



Duygu Ö. kendisini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden alternatif tıpçı olarak tanıtmış ve Almanya genelinde bini aşkın kadının dudaklarına ve burun bölgesine hyaluronik asit enjekte etmişti. Otel odalarında ve evinde kabule ettiği kadınlardan ve genç kızlardan her işlem başına 350 ile 650 euro arasında para almış ve savcının iddiasına göre de bu yolla bir milyon 300 bin euro kazanç elde etmişti. Türk ve Alman vatandaşı olan Duygu Ö.'nün dudaklarına ve burun bölgelerini şişirdiği çok sayıda kadının yüzü deforme olmuş, bazı kadılarda bu işlem yüzünden kalıcı izler bırakmıştı.

SAĞLIKLARI BOZULDU



Savcının sağlık yasalarını ihlal etme, dolandırıcılık vergi kaçırma ve adam yaralama suçlarından dava açtığı duygu Ö. mahkemede “Benim bunu yapma iznim ve hakkım olmadığını biliyordum. Ancak çok büyük övgüler alıyordum” dedi. Duygu Ö.'nün ailesi maliye ile anlaşıp 100 bin euro vergi ödediği için mahkeme de Duygu Ö.'nün cezasında indirime gitti ve sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Benzer suçu işleyen Duygu'nun 29 yaşındaki kuzeni Lara G. ise yaklaşık iki ay önce 4 yıl hapis cezası almıştı. Lara G'nin maliye vergi ödemediği için cezasının yüksek olduğu belirtilmişti. Hem Lara G.'nin hem de Duygu Ö.'nün dudaklarına botoks yaptığı kadınların büyük bölümünün dudakları gereğinden fazla şişmiş, siyahlaşmış ve çukurlar oluşmuştu. Kimi kurbanlar da sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarla kadınları ve genç kızları Duygu Ö. ve Lara G.'ye botoks yaptırmamaları konusunda uyarmıştı.