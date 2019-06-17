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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.06.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Almanya'da büyükşehir belediye başkanlığında bir ilk yaşandı

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Almanya'da büyükşehir belediye başkanlığında bir ilk yaşandı

Danimarka vatandaşı Madsen, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen belediye başkanı seçimini kazandı. Bu sonuçla Almanya’da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçilmiş oldu.

Almanya'nın Rostock Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün düzenlenen ikinci tur belediye başkanı seçiminde, geçici sonuçlara göre, sadece Danimarka vatandaşlığına sahip bağımsız aday Claus Ruhe Madsen, oyların yüzde 57,1’ini alarak belediye başkanı oldu.

Bu sonuçla Almanya’da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçilmiş oldu.

Madsen'in rakibi Sol Partinin adayı Steffen Bockhahn ise oyların yüzde 42,9'unu aldı.

Almanya'da 1992'den beri yaşayan 46 yaşındaki Madsen, seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenmişti. Yaklaşık 210 bin nüfuslu kentte 7 yıl boyunca Rostock Belediye Başkanlığını yürütecek Madsen, 3 hafta önce yapılan ilk tur belediye başkanlığı seçiminde oyların yüzde 34,6’sını alarak birinci, rakibi Bockhahn ise 18,9 oyla ikinci olmuştu.

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ile ülkede ikamet edenler belediye başkanlığı için aday olabiliyor.

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