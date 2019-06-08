Almanya yabancı işgücüne kapıyı araladı
Almanya’da Federal Meclis, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden kalifiye işgücünün istihdamına olanak sunan yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu yasa, her sektörden nitelikli iş gücüne, Almanya’da altı ay boyunca iş arama izni de veriyor.
Yasaya muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, yetersiz olduğu ve işgücünün göçünü teşvik etmeyeceği nedeniyle karşı çıktı. Daha önce Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki çalışanların aynı işi üstlenmeleri durumunda üçüncü ülkelerden işgücü göçüne izin verilmiyordu. Ancak kabul edilen tasarıyla artık aynı iş, Almanya ve diğer AB üyesi ülke vatandaşlarına öncelik tanınmadan AB dışı ülkelerin vatandaşlarına verilebilecek. Ayrıca ülkede oturum izni için gereken 5 yıllık çalışma süresi de 4 yıla indirildi.
ALMANYA’DA EĞİTİM
Meclisten geçen tasarı, belli koşulların yerine getirilmesi koşuluyla Almanya’da meslek eğitimi görme, ardından da çalışmaya başlama imkanı da tanıyor.
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