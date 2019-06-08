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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya yabancı işgücüne kapıyı araladı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya yabancı işgücüne kapıyı araladı

Almanya’da Federal Meclis, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden kalifiye işgücünün istihdamına olanak sunan yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu yasa, her sektörden nitelikli iş gücüne, Almanya’da altı ay boyunca iş arama izni de veriyor.

Yasaya muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, yetersiz olduğu ve işgücünün göçünü teşvik etmeyeceği nedeniyle karşı çıktı. Daha önce Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki çalışanların aynı işi üstlenmeleri durumunda üçüncü ülkelerden işgücü göçüne izin verilmiyordu. Ancak kabul edilen tasarıyla artık aynı iş, Almanya ve diğer AB üyesi ülke vatandaşlarına öncelik tanınmadan AB dışı ülkelerin vatandaşlarına verilebilecek. Ayrıca ülkede oturum izni için gereken 5 yıllık çalışma süresi de 4 yıla indirildi.

ALMANYA’DA EĞİTİM

Meclisten geçen tasarı, belli koşulların yerine getirilmesi koşuluyla Almanya’da meslek eğitimi görme, ardından da çalışmaya başlama imkanı da tanıyor.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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