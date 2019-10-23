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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.10.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Almanya, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı olumlu

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Almanya, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı olumlu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Rusya arasında dün akşam imzalanan mutabakata ilişkin, "Dünkü mutabakatla çatışmaların durmasının 150 saat daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Seibert, bugün Berlin'deki Federal Basın Evi'nde yaptığı açıklamada, geçen hafta Türkiye ile ABD arasında çatışmaların durmasına ilişkin varılan mutabakatın dün sona erdiğini anımsatarak, bölgedeki durumun sakinleşmesini sağlayan bu durumu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi'de yeni adımların atıldığını hatırlatan Steffen Seibert, "Dünkü mutabakatla çatışmaların durmasının 150 saat daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Mutabakatta, gelecek hafta Cenevre'de bir araya gelecek Anayasa Komitesine atıfta bulunulmasını da olumlu bulduklarını vurgulayan Seibert, komitenin kurulmasının Suriye'de siyasi sürecin başlaması için önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın detaylarını değerlendirdiklerini ifade eden Steffen Seibert, "Burada netlik kazanmayan birçok önemli konu var. Bu önemli konuları Avrupalı partnerlerle, Rusya ve Türkiye ile konuşacağız. Prensipte bu krizin çözümünde uluslararası iş birliğinin Türkiye ve Rusya ile sınırlı olmaması önemli. Avrupa'nın doğrudan kıtamızın sınırındaki mevcut olaylarla ilgilenmesi lazım. Çünkü bu birçok Avrupa ülkesini doğrudan etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin önerisini de değerlendiren Seibert, öneri hakkında Alman hükümeti içinde ortak bir tutum belirleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi.
Kramp-Karrenbauer'in öneriyi uluslararası düzeyde de tanıtacağını ifade eden Steffen Seibert, bu konuyu yarın NATO Savunma Bakanları toplantısında mevkidaşlarıyla da görüşeceğini kaydetti.


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