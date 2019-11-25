Almanya ilk kez yetişkin bir deaş’lıyı kabul etti
Almanya, ilk kez Irak ve Suriye’de terör örgütü safında yer almış bir Alman vatandaşı yetişkinin ülkeye geri getirilmesini sağladı. 30 yaşındaki Laura H. üç çocuğu ile geldi.
ALMAN hükümeti, terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Almanya’dan Suriye’ye giden Alman vatandaşı 30 yaşındaki Laura H. ile üç çocuğunu Almanya’ya geri getirdi. Böylece Almanya, ilk kez Irak ve Suriye’ye terör örgütleri saflarında yer almak üzere giden Alman vatandaşı bir yetişkini ülkeye geri getirdi. Federal hükümetin şimdiye kadar bu konudaki politikası, Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarında savaşmaya giden Alman vatandaşlarını geri kabul etmemek üzere oluşturulmuştu.
KADIN TUTUKLANMADI
Polisten edinilen bilgiye göre, Suriye’den Irak’a geçen kadın ve üç çocuğu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’den kalkan tarifeli uçakla cumartesi gecesi Franfurt’a getirildi. Kadının Frankfurt’a gelmesiyle birlikte yürütülecek soruşturmayı da Hessen Eyalet Savcısı üstlendi. Laura H.’ye, yabancı terör örgütüne üye olmak ve küçük yaştaki çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmemekten soruşturma açıldı. Ancak üç çocuk annesi kadın hakkında tutuklama kararı çıkmadı.
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