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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.05.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Almanya İçişleri Bakanı'ndan önemli açıklamalar

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Almanya İçişleri Bakanı'ndan önemli açıklamalar

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, "Yabancı terör ve aşırı örgütler Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmasın diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için geçerli." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, özellikle PKK gibi yabancı terör örgütlerinin Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmaması için devletin elinden geleni yapacağını söyledi.

Seehofer, Berlin'de Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile 2018 siyasi suç raporunu tanıttığı toplantıda, yabancı terör örgütlerinin 2018'de Almanya'da işlediği suçların sayısının, bir önceki yıla oranla iki kattan fazla artarak 2 bin 487'ye çıktığını belirtti.

Türkiye'nin 2018'de Afrin'e başlattığı operasyondan sonra Almanya'da Türk kurumlarına saldırıların arttığına dikkati çeken Seehofer, "Bu nedenle yabancı terör ve aşırıcı örgütler Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmasın diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için geçerli." ifadesini kullandı.

Rapora göre 2018'de terör örgütü PKK yandaşlarının karıştığı suçların sayısı bin 873 olarak belirlendi. Bu sayı 2017'ye göre yüzde 82,2 oranında artış gösterdi.

PKK yandaşlarının şiddet olaylarının sayısı da 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 100,7 artarak 152'den 305'e çıktı.

Raporda İslamofobik suçlar da yer aldı. Buna göre raporda, Almanya'da 2018'de 910 suç teşkil eden İslamofobik olayın yaşandığı, bu sayının 2017'de bin 75 olduğu aktarıldı.

İslamofobik suçların 2018'de yüzde 92,3'ünün aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.

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