Almanya bunu konuşuyor: Yıllarca sahte haber yazmış... Türkiye detayı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya bunu konuşuyor: Yıllarca sahte haber yazmış... Türkiye detayı
GeriDünya Almanya bunu konuşuyor: Yıllarca sahte haber yazmış... Türkiye detayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
19.12.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Almanya bunu konuşuyor: Yıllarca sahte haber yazmış... Türkiye detayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya bunu konuşuyor: Yıllarca sahte haber yazmış... Türkiye detayı

Alman Der Spiegel dergisi, ödüllü bir muhabirlerinin yıllarca sahte haberler yazdığının ortaya çıktığını duyurdu.

Dergiden yapılan açıklamada Claas Relotius isimli muhabirin, dergide yer alan 55 makalenin en az 14'ünde "hikayeler uydurduğu ve kahramanlar yarattığı" belirtildi.

Sahte detayların yer aldığından şüphelenilen haberlerin biri, Türkiye ile ilgili.

33 yaşındaki Claas Relotius, suçunu itiraf ettikten sonra istifa etti.

Muhabirin dergi için 7 yıldır çalıştığı ve araştırmacı gazetecilik çalışmaları nedeniyle pek çok ödül aldığı belirtiliyor.

Olay, Der Spiegel'de uzun bir makaleyle duyuruldu.

Der Spiegel, "şoke olduklarını" belirtti ve hem okuyucularından hem de "sahte alıntıların, uydurma kişisel detayların ve kurgu ürünü yerlerdeki kurgu ürünü olayların" öznesi olmuş olabilecek kişilerden de özür diledi.

Der Spiegel, muhabirin başka basın organlarında da haberler yayımladığı ve onlarda da sahtecilik yapmış olabileceği konusunda da uyarı yaptı.

MESLEKTAŞI ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu durum, ABD-Meksika sınırında ortaklaşa bir haber üzerine çalıştığı meslektaşının, haberle ilgili şüphelerini dillendirmesiyle ortaya çıktı.

Meslektaşı, Kasım ayında yayımlanan makalede yer alan, Relotius'un röportaj yaptığını söylediği iki kaynağın izini sürdü. Her iki kişi de Relotius ile hiç tanışmadıklarını söyledi.

Sahtekarlık yapılan haberler arasında, Guantanamo Körfezi'ndeki Yemenli bir mahkum ile ilgili bir haberin de olduğu açıklandı.

Der Spiegel, muhabirin Türkiye'deki iki 'çocuk köle' hakkında yaptığı haberden de şüphelendiklerini, ancak muhabirin Yemenli mahkum haberinde sahtekarlık yaptığını kabul ederken, bu haberin doğru olduğunu öne sürdüğünü belirtiyor.

"Königskinder" (Kral'ın Çocukları) isimli 2016 tarihli söz konusu haber, Halep'ten Türkiye'ye kaçan iki yetim çocuk hakkında.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu yaz bir sabah, yorgun gözlü 13 yaşındaki kız Alin, Mersin'in hâlâ karanlık olan sokaklarında şarkı söyleyerek yürüyor."

Der Spiegel'de yer alan makaleye göre, şarkı hayatta kalma şansı olmayan, ancak kurtarılan iki çocukla ilgili.

Dergi, Suriye'de böyle bir şarkının olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini itiraf ederek, sorumluluklarını kabul ediyor.

Relotius'un haberde yer alan bir diğer çocuk olan Ahmed ile görüşmesi sırasında bir fotoğrafçının bulunduğu, bu kişinin tanık olarak kabul edilebileceği belirtiliyor.

Ancak dergi, Relotius Alin ile tek başına görüştüğü için haberin bu kısmını da doğrulayamadıklarını yazıyor.

'HASTAYIM VE YARDIMA İHTİYACIM VAR'

Uzun, araştırma makaleleriyle bilinen Hamburg merkezli dergi, Relotius'un "büyük çapta" bir gazetecilik sahtekarlığı yaptığını açıkladı.

Olayı, "Der Spiegel'in 70 yıllık tarihinde küçük düşürücü bir an" olarak tanımladı.

Önce iddiaları reddeden muhabir, geçen hafta baskıların ardından suçunu itiraf etti.

Dergi içinde oluşturulan bir komisyon, Relotius'un dergi için yazdığı makaleleri inceliyor.

Der Spiegel'in bildirdiğine göre, Relotius dergiye pişman ve utanç içinde olduğunu söyledi.

Relotius, "Hastayım ve yardıma ihtiyacım var" dedi.

Muhabir, 2014 yılında CNN'in Almanca konuşulan ülkelerde verdiği bir ödül kapsamında "Yılın Gazetecisi" seçilmişti.

Bu ay içerisinde de bir Suriyeli çocuk hakkında yazdığı haber nedeniyle 'Yılın Alman Gazetecisi' ödülünü almıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD, Suriye'deki güçlerini çekme hazırlığında

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Son dakika... BM'den çok tartışılacak Filistin kararı

Ödül töreninde pot kırdı! Açıklama yapmak zorunda kaldı