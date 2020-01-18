Almanya: Atina’ya davet gündeme gelmedi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Yunanistan’ın bu konferansa katılması hiç tartışma konusu olmadı” dedi. Alman Sözcü, toplantıya sadece Libya sorununa doğrudan etkisi olan uluslararası aktörlerin davet edildiğini belirtti. Seibert, Yunan bir gazetecinin, Bild gazetesindeki haberi kaynak göstererek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımcı listesini Merkel’e dikte ettirdiği haberleri doğru mu” sorusuna tek kelimeyle “Hayır” yanıtını verdi.