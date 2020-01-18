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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Almanya: Atina’ya davet gündeme gelmedi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya: Atina’ya davet gündeme gelmedi

ALMANYA, Libya için düzenlenecek Berlin Konferansı’na davet edilmediği için tepki gösteren Yunanistan’ın katılımının hiç gündeme gelmediğini belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Yunanistan’ın bu konferansa katılması hiç tartışma konusu olmadı” dedi. Alman Sözcü, toplantıya sadece Libya sorununa doğrudan etkisi olan uluslararası aktörlerin davet edildiğini belirtti. Seibert, Yunan bir gazetecinin, Bild gazetesindeki haberi kaynak göstererek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımcı listesini Merkel’e dikte ettirdiği haberleri doğru mu” sorusuna tek kelimeyle “Hayır” yanıtını verdi.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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