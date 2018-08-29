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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.08.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

Almanya af diledi ve kemikleri teslim etti

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Almanya af diledi ve kemikleri teslim etti

Almanya, bugünkü Namibya topraklarında bulunan ve 1884-1915 yıllarında sömürge durumundaki "Alman Güneybatı Afrikası"ndan getirilen Herero ve Nama yerlilerinin kemiklerini Namibya hükümetine teslim etti.

Başkent Berlin’deki Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen törene, Herero ve Nama adlı yerli halkın temsilcileri, Namibya Kültür Bakanı
Katrina Hanse-Himarwa, Almanya adında Dışişleri Bakanlığı nezdinde kültürden sorumlu Devlet Bakanı Michelle ve davetliler katıldı.

Dini törenin ardından yapılan devlet töreninde konuşan Müntefering, Alman ordusunun 1904-1908 yıllarında işlediği soykırıma değinerek, bu olayın insanlarda derin yaralar açtığını, o dönemi hatırlayarak bu yaraların iyileşmesini istediklerini belirtti. Müntefering, on binlerce Herero ve Nama halkının Alman ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin "af dilediğini" ifade etti.

"ÖZÜR DİLEMELİ"

Namibya Kültür Bakanı Hanse-Himarwa da Müntefering'in gösterdiği sıcak davranışından dolayı teşekkür ederek, Almanya'nın işlediği soykırım konusunda
Almanya’nın üst makamlarından özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Törende konuşan Protestan Kilisesi Piskoposu Petra Bosse-Huber, Herero ve Nama halklarına yapılan katliamın sürekli hatırlanması isteyerek, bu katliamın 20. yüzyılın soykırımı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Herero temsilcilerinden Vekuii Rukoro da Almanya'nın sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğini belirterek, Almanya’nın yüz yıl önce işlenen acımasızlığı ciddiye almadığını belirtti.

"SOYKIRIM TAZMİNATI"

New York'da Almanya’nın soykırım için tazminat ödemesi konusunda dava açan Rukoro "Bizim orada buna soykırım diyorlar." dedi. Törene katılamayan bir grup ise kilisenin dışında protesto düzenledi. Grup, Almanya'nın soykırım için tazminat ödemesini istedi.  Arasında 19 kafatası ve 5 iskeletin de yer aldığı 27 kemik Namibya hükümetine teslim edildi.

Kemiklerin yarın uçakla Namibya’'nın başkenti Windhoek’e götürüleceği, 31 Ağustos Cuma günü de devlet törenin düzenlenmesinin ön görüldüğü bildirildi.
Almanya 2011 ve 2014 yıllarında da Namibya hükümetine 52 kafatası ve 3 iskelet teslim etmişti. Kemikler yüz yıl önce “bilimsel araştırmalar” için Almanya’ya getirilmişti.

Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikasında 1904-1908 yıllarında Alman General Lothar von Trotha'nın emriyle katliam yapıldığı ve bunun Herero nüfusunun büyük çoğunluğunun ve Nama nüfusunun yarısının yok olmasına sebep olduğu ifade ediliyor. 

 

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