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    Alman Meclisi’nde Deniz Yücel tartışması

    BERLİN
    23.02.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Eski Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, Alman Meclisi’nde yaptığı ateşli konuşmada, aşırı sağcı AfD’yi yerden yere vurdu. AfD sıralarını gösteren Özdemir, “Bu mecliste ırkçılar oturuyor” dedi.

    AfD, Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel’in Almanya’yı eleştiren yazılarının mecliste tartışılması için önerge verdi. Önerge reddedildi. Önergenin görüşülmesi sırasında söz alan Yeşillerli Cem Özdemir, AfD’ye sert tepki gösterdi:
    “Alman Meclisi gazetecilerin yazılarını değerlendirme mercii değil. Bizim Almanyamızda bir sansür dairesi yok. Bu, sizin hayranlık duyduğunuz ülkelerde var. Ama Almanya o ülkeler arasında değil. Bizim ülkemizde basın özgürlüğü var. Basın özgürlüğü sözcüğü, kelime hazinenizde zaten yok. Bu mecliste ırkçılar oturuyor. Siz kimin Alman olduğunu belirlemek istiyorsunuz. Bizim ortak vatanımız Almanya’yı sizin kadar kötüleyen yok.”

    GOEBBELS’İ HATIRLATTI
    Özdemir, Türklere ‘deve çobanı’, ‘kimyon tüccarı’ diyen AfD’nin Saksonya Anhalt Teşkilat Başkanı Andre Poggenburg’un konuşmasını da nazi dönemiyle kıyasladı. “Bu konuşma bana Spor Sarayı konuşmasını çağrıştırıyor” dedi.
    Nazi rejiminin propaganda bakanı Joseph Goebbels 1943’te ‘Topyekün Savaş’ konuşmasını Berlin Spor Sarayı’nda yapmıştı. Cem Özdemir, AfD’lileri neonazilikten kurtulma hizmeti veren telefonlara başvurmaya çağırdı ve “Siz gidin Rus milli takımını tutun” dedi.

    Etiketler: Cem Özdemir , Deniz Yücel , Alman Meclisi , avrupadan haberler
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