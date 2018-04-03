Alman basını yazdı! 'Avrupa Türkiye'ye ödemeye yanaşmıyor'
Almanya'da yayın yapan Spiegel Online, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinin Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye sıradaki ödemeleri yapmaktan kaçındıklarını yazdı.
Maximilian Popp imzalı haberde, Avrupa ülkelerinin Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye vaat edilen paranın kalan son ödemelerinin nasıl yapılacağı konusunda anlaşamadığı ifade edildi.
Türkiye ile 2 sene önce imzalanan mülteci anlaşmasında 6 milyar dolar ödeme yapılması kararı alınmıştı. Der Spiegel'in haberine göre, bu paranın ödenmeyen yarısı konusunda AB ülkeleri arasında anlaşmazlık bulunuyor.
Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödenmeyen 3 milyar doların da kısa süre içinde gönderileceği sözü verdiği hatırlatıldı.
Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'nın Avrupa Komisyonu'na ortak bir mektup yazarak paranın Avrupa Komisyonu tarafından ödenmesini talep ettiği ancak bu önerinin Avrupa Komisyonu tarafından reddedildiği aktarıldı.
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