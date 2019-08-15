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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
15.08.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı

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Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği bildirildi.

Hindistan Basın Kulübü'nde açıklanan "Kafesteki Keşmir" başlıklı raporda, aktivistlerden oluşan soruşturma kurulunun 9-13 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine ziyaretler yaptığı, burada insanların üzüntü, öfke ve ihanete uğramış hissettiklerini dile getirdiği, Hindistan Halk Partisinin (BJP) Keşmir işleri sözcüsü Ashwani Kumar Chrungoo hariç görüşülen kişilerin hiçbirinin bölgenin özel statüsünün kaldırılmasını desteklemediği belirtildi.

Raporda, Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret ettiğimiz her köyde, Srinagar'ın merkezinde de polis ya da askeri/paramilis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasa dışı gözaltında tutulan gençler ve okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu ve genç, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü. Bu baskınların tek amacı korku yaratmak."

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına da dikkat çekilen raporda, "9 Ağustos'ta Soura'da (Srinagar) yaklaşık 10 bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti, birçok kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kurulunda yer alan aktivistlerden Hindistan Komünist Partisi üyesi Kavita Krishnan, "Narendra Modi, hükümeti tarafından alınan kararlar ahlak dışı, anayasaya aykırı ve yasa dışı." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü aktarıyor.

HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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