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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2019 - 03:44, Son Güncelleme:

Akdeniz'de facia! 13 kişi öldü, onlarca kayıp var...

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Akdeniz'de facia! 13 kişi öldü, onlarca kayıp var...

Akdeniz'de Lampedusa Adası yakınlarında alabora olan teknedeki 13 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

İtalya Sahil Güvenliğince yapılan açıklamada, İtalya'nın güneybatısındaki Lampedusa'ya 10 kilometre mesafedeyken batan teknedeki 13 kişinin yaşamını yitirdiği, şu ana kadar 22 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, teknedeki göçmenlerden hayatını kaybedenlerin tümünün kadın olduğu, sahil güvenliğe bağlı birimlerin diğer kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sivil toplum örgütlerinden alınan bilgiye göre, Tunus'tan hareket ettiği belirtilen teknedeki 8'i çocuk, 30 civarında düzensiz göçmenin de kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Proactiva Open Arms, 44 düzensiz göçmeni kurtardı

İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms da Malta açıklarında bir ahşap teknede bulunan yaklaşık 44 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, geçen hafta yaptığı açıklamada, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini duyurmuştu.

Yaxley, geçmişte binlerce insanın hayatını kurtaran Mare Nostrum projesi kapsamında, AB'nin Akdeniz bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine yeniden başlaması gerektiğini de ifade etmişti.

Akdenizde facia 13 kişi öldü, onlarca kayıp var...

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN VE STK SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri, "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle, kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Akdenizde facia 13 kişi öldü, onlarca kayıp var...

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